Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
279 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

paylaşım
yorumlar
Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"
Ekleyen:
, Editör
20 Şub 2020 20:24

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly AT01'in Red Bull'un 2019 aracına olan benzerliği konusunda çıkan yorumlara cevap verdi.

Racing Point aracı piste çıkar çıkmaz, herkesi, geçen sene Mercedes'i sürücüler şampiyonu ve markalar şampiyonu yapan araç olan W10'a benzerliği ile şaşırttı.Bu şaşkınlık sadece aracın görünüşü olarak değil, RP20'nin performansı olarak da insanlara yansıdı çünkü araç Sergio Perez'in yönetiminde bir yıldırım gibi hareket ediyordu. 

İkinci günün sonunda Silverstone merkezli takımı eleştiren ilk isim Pierre Gasly oldu, bu eleştiriyi ise kendisine AlphaTauri AT01 ve Red Bull RB15'in benzerlikleri üzerine sorulan soruların üstüne yaptı.

Gasly'nin cevabı dokunaklıydı: "Ben AlphaTauri AT01'in Red Bull'a, Racing Point RP20'nin Mercedes W10'a benzediği kadar benzediğini düşünmüyorum. Aracımızda çalışabilecek daha iyi bir felsefe bulmaya çalıştık ve bunu bulduğumuzda bizden daha iyi olan takımlara bakıyoruz.

"Aracımız geçen sene ile karşılaştırıldığında daha iyi bir pakete sahip, ancak bu paket kesinlikle STR14'ün evrimleşmiş bir modeli. Çok da farklı değiş. Bana göre aracın keşfedilmesi gereken potansiyeli var ve bunları farklı ayarları deneyerek bulmalıyız, bu bakımdan bugün gayet iyi geçti. Geçen seneye göre daha farklı yönler bulduk. Daha çok performans bulmaya da çalışıyoruz."

Dikkatini tamamen AP01'e yönelten Gasly, beklentilerinden daha farklı şeyler denediğini söyledi. Araç özellikle sabah seansında gayet iyi bir hareket tarzı sergiledi ve takım bunu geliştirip gelecek test için yeni çözümler aramaya başladı.

"Araçta sevmediğim birkaç şey var, ancak hala keşfetmeye çalışıyoruz." diyen Gasly ekledi: "Ancak bunlara ek olarak sürpriz bir şekilde pozitif hissettiğim yönler de oldu. Şunu biliyoruz ki araç yeni ve geçen seneye göre farklı şeylere sahip."

Fransız pilot Faenza merkezli takımın sahip olduğu motorun onu mutlu ettiğini söyledi, Honda güç ünitesinde büyük gelişmelere sahip olduğunu söyledi. Ancak takımın dayanıklılığı artırmak için daha çok yol kat etmesi gerektiğini ve Melbourne'e puan barajında yer almak için gitmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"An itibariyle motoru zorlama konusunda bir fikir sahibi olmak için çok erken, ancak mühendislerin reaksiyonları geçen senekine göre daha iyi. Daha çok güce sahibiz. Şu anda önemli olan daha çok tur atmak ve dayanıklılığın iyi olduğunu görmek. Umarım gelecek hafta daha çok zorlayabiliriz."

Son olarak Pierre Gasly, testlerin çok kısa olduğunu söyledi ve gelecekte daha azaltılmaması gerektiğini söyledi: "Testlerin 2 gün azaltılmasıyla beraber elimizde olan zamanı olabildiğince fazla kullanmamız gerek. Eğer geçmişteki test günleri ile günümüzdekini karşılaştırsaydık, yeterince verimli olması için elimizden geleni yapardık.

"Bu bizim için çok zorlu bir durum. Çünkü aerodinamik testleri yapmamız gerek, bunu hem dolu hem de boş depoyla yapmamız gerek, farklı ayarları denemek için... Melbourne öncesinde denememiz gereken çok şey var ve çok az zamanımız var.

"Yapabileceğimizden daha fazla tur atmamız önemli. Daha az test günü istemezdim. Uçmayı seviyorum, özellikle uçamadığım 2 ay sonrasında uçmayı çok özledim. Eğer daha çok uçabilseydik daha mutlu olurum."

Alakalı video

Sonraki haber
Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"

Önceki haber

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar Toro Rosso Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
21 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 20 Şub
Cum 13 Mar
FP2
Per 20 Şub
Cum 13 Mar
FP3
Per 20 Şub
Cmt 14 Mar
Sıralama
Per 20 Şub
Cmt 14 Mar
Yarış
Per 20 Şub
Paz 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes'in sistemi yasal ve kopyalaması zor gibi görünüyor"

1s
2
Formula 1

FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?

2s
3
Formula 1

2020 Barcelona testleri, 2. gün: Raikkonen sorun yaşamasına rağmen en hızlısı!

3s
4
Formula 1

Marko: "Mercedes'in tasarımı yasal değil"

5
Formula 1

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

26dk

Son Videolar

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1
1s

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti 04:19
Formula 1
1s

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi 07:50
Formula 1
3s

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi

Renault R.S.20 Shakedown 01:00
Formula 1
3s

Renault R.S.20 Shakedown

McLaren MCL35 Shakedown 00:43
Formula 1
3s

McLaren MCL35 Shakedown

Son Haberler

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"
F1

Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"
F1

Russell: "Mükemmel bir gün geçirmedik"

Vettel: "Mercedes'in sistemi yasal ve kopyalaması zor gibi görünüyor"
F1

Vettel: "Mercedes'in sistemi yasal ve kopyalaması zor gibi görünüyor"

FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?
F1

FIA, neden Mercedes'in DAS sisteminin yasal olduğunu düşünüyor?

Albon: "RB16 daha iyi hissettiriyor"
F1

Albon: "RB16 daha iyi hissettiriyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.