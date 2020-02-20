Gasly: "AT01 Red Bull'a benziyor ama RP20'nin Mercedes'e benzediği kadar değil"

Racing Point aracı piste çıkar çıkmaz, herkesi, geçen sene Mercedes'i sürücüler şampiyonu ve markalar şampiyonu yapan araç olan W10'a benzerliği ile şaşırttı.Bu şaşkınlık sadece aracın görünüşü olarak değil, RP20'nin performansı olarak da insanlara yansıdı çünkü araç Sergio Perez'in yönetiminde bir yıldırım gibi hareket ediyordu.

İkinci günün sonunda Silverstone merkezli takımı eleştiren ilk isim Pierre Gasly oldu, bu eleştiriyi ise kendisine AlphaTauri AT01 ve Red Bull RB15'in benzerlikleri üzerine sorulan soruların üstüne yaptı.

Gasly'nin cevabı dokunaklıydı: "Ben AlphaTauri AT01'in Red Bull'a, Racing Point RP20'nin Mercedes W10'a benzediği kadar benzediğini düşünmüyorum. Aracımızda çalışabilecek daha iyi bir felsefe bulmaya çalıştık ve bunu bulduğumuzda bizden daha iyi olan takımlara bakıyoruz.

"Aracımız geçen sene ile karşılaştırıldığında daha iyi bir pakete sahip, ancak bu paket kesinlikle STR14'ün evrimleşmiş bir modeli. Çok da farklı değiş. Bana göre aracın keşfedilmesi gereken potansiyeli var ve bunları farklı ayarları deneyerek bulmalıyız, bu bakımdan bugün gayet iyi geçti. Geçen seneye göre daha farklı yönler bulduk. Daha çok performans bulmaya da çalışıyoruz."

Dikkatini tamamen AP01'e yönelten Gasly, beklentilerinden daha farklı şeyler denediğini söyledi. Araç özellikle sabah seansında gayet iyi bir hareket tarzı sergiledi ve takım bunu geliştirip gelecek test için yeni çözümler aramaya başladı.

"Araçta sevmediğim birkaç şey var, ancak hala keşfetmeye çalışıyoruz." diyen Gasly ekledi: "Ancak bunlara ek olarak sürpriz bir şekilde pozitif hissettiğim yönler de oldu. Şunu biliyoruz ki araç yeni ve geçen seneye göre farklı şeylere sahip."

Fransız pilot Faenza merkezli takımın sahip olduğu motorun onu mutlu ettiğini söyledi, Honda güç ünitesinde büyük gelişmelere sahip olduğunu söyledi. Ancak takımın dayanıklılığı artırmak için daha çok yol kat etmesi gerektiğini ve Melbourne'e puan barajında yer almak için gitmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"An itibariyle motoru zorlama konusunda bir fikir sahibi olmak için çok erken, ancak mühendislerin reaksiyonları geçen senekine göre daha iyi. Daha çok güce sahibiz. Şu anda önemli olan daha çok tur atmak ve dayanıklılığın iyi olduğunu görmek. Umarım gelecek hafta daha çok zorlayabiliriz."

Son olarak Pierre Gasly, testlerin çok kısa olduğunu söyledi ve gelecekte daha azaltılmaması gerektiğini söyledi: "Testlerin 2 gün azaltılmasıyla beraber elimizde olan zamanı olabildiğince fazla kullanmamız gerek. Eğer geçmişteki test günleri ile günümüzdekini karşılaştırsaydık, yeterince verimli olması için elimizden geleni yapardık.

"Bu bizim için çok zorlu bir durum. Çünkü aerodinamik testleri yapmamız gerek, bunu hem dolu hem de boş depoyla yapmamız gerek, farklı ayarları denemek için... Melbourne öncesinde denememiz gereken çok şey var ve çok az zamanımız var.

"Yapabileceğimizden daha fazla tur atmamız önemli. Daha az test günü istemezdim. Uçmayı seviyorum, özellikle uçamadığım 2 ay sonrasında uçmayı çok özledim. Eğer daha çok uçabilseydik daha mutlu olurum."

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