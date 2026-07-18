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Formula 1 Belçika GP

Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

George Russell, Belçika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Mercedes'in hafta sonu boyunca yaşadığı performans kaybının nedenini hâlâ çözemediklerini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell, Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde kaldı. 

Cumartesi gününün ardından Sky Sports F1'e konuşan Russell, takımın başlangıçta performans farkının Kimi Antonelli'nin enerji geri kazanımı konusundaki sürüş tekniğinden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Mercedes pilotu, "Bu gerçekten sinir bozucu. Bu hafta sonu her seanstan sonra garaja döndüğümde 0.2-0.5 saniye arasında zaman kaybettiğimizi gördük. Hatta ikinci antrenman seansında bu fark 0.7 saniyeye kadar çıktı."

"Takım bunun ne olduğunu anlamak için gerçekten çok yoğun çalışıyor."

"Aslında ilk belirtileri Avusturya'da görmüştük. Silverstone'da ise sprint sıralamalarında yaklaşık 0.4 saniye kayıp yaşadık ve problemi bulduğumuzu sandık."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Sürekli aynı döngüyü yaşıyoruz: 'Sanırım sorun bu' diyoruz, değişiklik yapıyoruz, sonra bunun da doğru olmadığını görüyoruz ve bu kez 'Belki sürüş stilidir' diye düşünüyoruz."

"Ben bile bunun sürüş stilinden kaynaklandığını düşünüyordum. Perşembe günü takıma da 'Bence sorun sürüş stilinde' dedim. Sürüş tarzımı değiştirdim ama gördük ki sorun bu da değil."

"Bu şekilde adeta tek elim bağlı şekilde yarışıyor gibi hissediyorum. Bu çok zor bir durum." dedi.

Yarışta üçüncü sıradan başlayacak olan Russell, buna rağmen galibiyet mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi: "Elbette. Yarışta her şey olabilir."

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