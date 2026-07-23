Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"
Audi'nin genç yıldızı Gabriel Bortoleto, Macaristan Grand Prix'si öncesinde 2027’de Audi ile devam edeceğini açıkladı.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Silverstone ve Spa-Francorchamps'taki son iki yarışta üst üste sekizinci olarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki pilot, 2027 ve sonrası için kontrat durumunu netleştirdi.
Bortoleto, takımla ilk anlaştığında sözleşmesinin sadece Sauber adı altındaki son yıl olan 2025 ve Audi döneminin ilk yılı olan 2026'yı kapsadığı açıklanmıştı. Ancak Macaristan'da yabancı basının sorularını yanıtlayan Bortoleto, anlaşmanın çok daha uzun vadeli olduğunu doğruladı: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti. Kısaca şöyle söyleyeyim; uzun yıllar boyunca buradayım.”
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Sözleşmenin tam süresini söyleyemem, eğer takım bunu açıklamak isterse kararı onlara bırakıyorum. Benim için hiç sorun değil, tamamen onların bileceği bir iş.”
“Ancak söyleyebileceğim tek şey, takımla önümde katetmem gereken uzun bir yol olduğu. Bu birliktelik uzun yıllar sürecek ve umarım gelecekte birlikte harika zaferler ve büyük başarılar elde edeceğiz."
Audi, takımın diğer tecrübeli ismi Nico Hülkenberg ile de 2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere ucu açık çok yıllı bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bortoleto: "Audi'deki geleceğim çoktan netleşti"
Verstappen: "Fernando en kötü halinde ilk 5'te olmayı hak ediyor"
Leclerc: “Bu araçlarla aram pek iyi değil"
Hamilton: "Karete bana disiplinin ne demek olduğunu öğretti"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar