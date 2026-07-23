Verstappen: "Fernando en kötü halinde ilk 5'te olmayı hak ediyor"

Macaristan Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 2026 teknik kurallarına ve motor yönetimine dair tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Yeni kurallarla birlikte geçiş yapma esnasında pilot kabiliyetinin tüm değerini yitirdiğini savunan Verstappen, sistemin yarış ruhuna aykırı olduğunu ifade etti: "Geçiş yapmak artık çok farklı ve ben bundan hiç keyif almıyorum.”

“Bazen önünüzdeki pilotlar bataryalarını bitirerek kapışırken, bir sonraki düzlükte kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadan yanlarından geçip gidebiliyorsunuz.”

“Onca zaman geçmesine rağmen bu durum bana hala komik geliyor.”

“Ben eskiden olduğu gibi birinin hava koridoruna girip frenajda hamle yapmayı tercih ederim. Şimdiyse geçişler düzlüğün tam ortasında bitiyor.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Gerçek yarış hayranları bile bunun yapay olduğunu her durumda anlayabiliyor. Yarış dinamiklerine hâkim olmayan izleyiciler çok fazla geçiş olduğu için bunu havalı bulabilir ama gerçek yarış böyle bir şey değil.”

“Virajda daha hızlı olup zaman kazandığınızda, bir sonraki düzlükte cezalandırılıyorsunuz.”

“Gaza erken basmak ya da virajı iyi dönmek düzlük hızınızı düşürüyor. Virajda kazandığınız zamanın düzlükte elinizden alınması kadar komik bir şey yok."

Daha önce kuralları eleştirdiğinde kendisine "şikayet etme" denildiğini hatırlatan Hollandalı pilot, Fernando Alonso'nun sporu bırakma düşüncelerini anlayışla karşıladı: "Bu kurallar hakkındaki fikrimi uzun zamandır söylüyorum.”

“İlk başlarda insanlar 'şikâyet ediyor, çenesini kapamalı' diyordu ama son birkaç yarışta giderek daha fazla insan benim çok önceden söylediğim şeyleri dile getirmeye başladı.”

“Bu benim kazanamamamla veya performansımızın düşmesiyle ilgili değil, sporun kendisini önemsememle ilgili.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Zaten bu araçları sürmek yeterince zorken sürekli kendimi tekrarlamaktan gerçekten bıktım.”

“Fernando Alonso'nun açıklamalarına tamamen katılıyorum. Fernando 45 yaşında ve kariyerinin son döneminde olduğu için bırakmayı düşünmesi daha kolay. Onu 60 yaşına kadar yarışırken görmek isterim ama bu F1'de pek gerçekçi bir dilek olmaz.”

“Fernando gibi gerçek bir yarışçı için keyif almadığı ve son sıralarda mücadele ettiği bir araçta olmak çok zor. Fernando en kötü halinde ilk 5'te olmayı hak ediyor.”

“Ben 28 yaşındayım, istesem yarın bırakabilirim, sorun değil. Ama yarışmayı seviyorum ve hoşuma gitmese de elimizdeki şartlarla baş etmeye çalışıyorum."