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Formula 1 Belçika GP

Russell, Mercedes'e öfkeli: "Kaza yapmamın sebebi aracın batarya sorunu"

George Russell, Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kalmasının ardından asıl öfkesinin kazaya değil, Mercedes'te yaşadığı batarya sorununa olduğunu söyledi.

Filip Cleeren Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Spa-Francorchamps'ta yarışa üçüncü sıradan başlayan George Russell, ilk virajı başarılı şekilde geçmesine rağmen Kemmel Düzlüğü'nde rakiplerinin arasında kaldı.

Charles Leclerc'in kendisini geçmesinin ardından Ferrari pilotu Lewis Hamilton da Les Combes'da iç çizgiden atağa kalktı. Ancak Hamilton'ın aracının önden kayması sonucu iki pilot temas etti ve Russell çakıl havuzuna savrularak yarışa ilk turda veda etti.

Hamilton kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.

Russell, yaşanan temasın asıl sebebinin Mercedes güç ünitesindeki enerji geri kazanım problemi olduğunu belirtti.

Britanyalı pilot şöyle konuştu: "İyi bir start aldım."

"İlk virajı da çok iyi döndüm ve Verstappen'in hemen arkasındaydım. Ama nedense batarya ilk virajda yeniden şarj olmadı, ilk virajdan %35 daha düşük enerjiyle çıktım."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Batarya şarj olmadığı için turbo sistemi de düzgün çalışmadı ve motor gücü üretemedim. Eau Rouge'un tepesine geldiğimde bataryada sıfır enerji kalmıştı. Bu durum gerçekten çok tehlikeliydi, en çok kızdığım nokta bu. Normalde o durumda olmamam gerekiyordu."

Russell, yaşanan temasın bir yarış kazası olduğunu düşündüğünü ve Hamilton'ı kasıtlı bir hareket yapmakla suçlamadığını söyledi.

"Benimle Lewis arasındaki temas bence tamamen bir yarış olayıydı. Bunu bilerek yapmadı."

"Elbette kazada benden daha fazla hatası vardı, ama yaptığı şey dikkatsizce ya da kontrolsüz bir hareket değildi."

"Asıl sinirlendiğim nokta zaten o pozisyona düşmüş olmamdı."

Russell, 2026 sezonunda yaşadığı talihsizliklerin ardından hayal kırıklıklarına karşı adeta hissizleştiğini de ifade etti.

"Artık hayal kırıklığına karşı hissizleştim."

"Bunlar bu kadar sık yaşanınca bir süre sonra alışıyorsunuz."

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