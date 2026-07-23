F1 yorumcusu Chandhok, McLaren’in 2027’ye odaklanması gerektiğini söyledi
Sky Sports F1 yorumcusu Karun Chandhok, McLaren’ın 2026 sezonundaki geliştirme yarışında geride kaldığını belirterek takımın şimdiden 2027 sezonuna odaklanması gerektiğini savundu.
Yeni teknik kurallar dönemine son iki yılın takımlar şampiyonu olarak giren McLaren, sezonun geride kalan bölümünde beklenen performansın uzağında kaldı. Son dünya şampiyonu Lando Norris ve takım arkadaşı Oscar Piastri, bazı yarışlarda dayanıklılık sorunları yaşarken çoğu zaman tempo bulmakta zorlandılar.
Sky Sports F1 Show programında konuşan Karun Chandhok, İngiliz ekibinin şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldığını ve mevcut durumun şampiyon bir takımdan beklenmeyeceğini vurguladı.
McLaren'in galibiyet mücadelesi verdiği Miami GP'sinden bu yana gelişim yarışında geri kaldığını belirten Chandhok, şu ifadeleri kullandı: "Lando'nun bu yıl unvanını koruma şansının kalmadığı gerçeğini oldukça olgunlukla karşıladığını düşünüyorum.”
“Şampiyona lideri Kimi Antonelli ile arasındaki puan farkı artık kapanmayacak kadar açıldı.”
“Geliştirme savaşında rakiplerine ayak uyduramadılar. Miami GP'sine baktığınızda galibiyet mücadelesinin içindeydiler ancak o günden bu yana bir daha o seviyeye çıkamadılar.”
Lando Norris, McLaren
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Getirdikleri güncellemeler, liderin 15-20 saniye gerisinde kaldıkları tabloyu değiştiremedi.”
Takımlar Şampiyonası'nda 195 puanla lider Mercedes'in 163 puan gerisinde 3. sırada yer alan McLaren için sezonun geri kalanındaki stratejiyi değerlendiren Chandhok, sözlerini şöyle tamamladı: "Son iki yılın şampiyonu olan bir McLaren’in olmak isteyeceği yer kesinlikle burası değil.”
“Bu yüzden şu andan itibaren temel hedefleri; sezonun kalan kısmında birkaç yarış galibiyeti elde etmek, veri toplamak ve 2027 sezonuna çok daha güçlü bir başlangıç yapacak zemini hazırlamak olmalı."
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