Vettel: "Mercedes'in sistemi yasal ve kopyalaması zor gibi görünüyor"

Barcelona'daki testlerin ikinci günü, Mercedes'in ön süspansiyonları sürüş esnasında kontrol ettiği DAS (Çift eksenli direksiyon) sistemiyle hareketli geçti.

Mercedes'in virajlarda ön tekerleklerin kamber açısını direksiyondan değiştiriyor olmasının ardından sistemin yasallığıyla ilgili tartışmalar çıksa da, FIA sistemin kurallara uygun olduğunu düşünüyor.

Mercedes'in takım patronu James Allison, bu tasarım hakkında FIA ile görüştüklerini ve sistemin yasal olduğundan emin olduklarını söylemişti. Mercedes'in FIA ile konu hakkında yaptığı uzun görüşlerin ardından sistemin yasallığına güvenerek araca eklediği düşünülüyor.

Ferrari'den Sebastian Vettel de seans sonrası verdiği demeçte şöyle dedi: “Mercedes'in yeni direksiyon sistemini gördüm."

"Kullanıyor olmalarına bakarsak, sistem kurallara uygun görünüyor. Görünüşe göre pilotlar için bu sistemi yönetmek o kadar da kolay değil, ama gerçekten herkes için yeni bir çözüm."

"Mercedes'in araç üstü kamerasından olanları gördüğümüz için şanslıyız. Aksi takdirde asla fark edemezdik. Neredeyse bir araba değil, adeta bir uçak gibi görünüyor. Bu sistemi kopyalamanın ne kadar kolay olduğunu bilmiyorum. Öğle arasında bunun hakkında konuştuk ve be bunun o kadar da kolay olduğunu düşünmüyorum. Direksiyonu bu şekilde kullanmak bence çok garip."

"Bilmiyorum. Buna direksiyon deniyor. İleri veya geri çekme kolu değil. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum, piste çıkarmak için çok fazla çalışma yapıldığını düşünüyorum. Muhtemelen onunla çalışmak göründüğü kadar kolay değil ama göreceğiz. Ama söylediğim gibi bizim için bir yenilik."

"Kendi aracımıza yoğunlaştık ve bunu kopyalamak hiç de kolay görünmüyor. Garip olduğunu düşünüyorum."

"Sadece garip hissettirdiğini düşünüyorum. Daha hızlıysa endişe verici değil. Yıllar önce f kanal vardı ve çoğu zaman tek elle kullandık. Güvenli değildi ama hızlıydı. Bu yüzden FIA var. Sonrasında bakmalıyız ve mantıklı olduğundan emin olmalıyız."

"Bu koşu ayakkabılarına alışıp, sonrasında plaj terlikleriyle koşmaya çalışmak gibi. Bunu yapabilirsiniz ama çok farklı hissettirir. Bu aşırı bir şey değil ama tamamen yeni bir şey ve ilk başta garip hissettiriyor olmalı."

"Bunu çalıştırabilecekler mi bilmiyorum, deneyecekler ama bir sonuca varmak için erken. Avantaj sağlıyorsa bunu kullanırsınız. Sürerken ileri veya geri çekmek kolay görünüyor ama bence o kadar da basit bir şey değil. Söylediğim gibi, eğer daha hızlıysa o zaman endişelenmeleri gereken bir şey yok."

Vettel, SF1000 hakkında da konuştu.

"Yere basma gücünün yeterli olup olmadığını göreceğiz ama kesinlikle geçen yıla kıyasla iyi bir adım. Yere basma gücü, sürüklenmeyle birlikte geliyor ve çok fazla sürtünme olmadan yere basma gücü bulmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bundan daha fazlasını söylemek için erken."

"Birkaç tur attım ve aracın karakteristiğini çabucak hissediyorsunuz. Bazı yerlerde daha iyi, bazı yerler benzer. Önümüzdeki dört gün boyunca ayarlar ve diğer pek çok şeyle ilgili yapmamız gereken şeyler var. Henüz başlangıçtayız. Bu yılki araçta ne başarmak istediğimize dair net planlarımız var ve bu yönde ilerliyoruz."

Pierre Gasley, bu konuyla ilgili, “Bu fikri kimin bulduğunu bilmiyorum, ama çok akıllıca. Bakalım aracımıza hızlıca uygulayabilecek miyiz? Bu tür fikirler her zaman heyecan verici." dedi.

Son olarak Haas'tan Romain Grosjean, “Çok, çok akıllıca bir karar. Neden bu alandaki kuralları bir kenara bırakıp aktif süspansiyona dönmüyoruz?" dedi.