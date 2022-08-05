Russell: “Macaristan’daki pole pozisyonu, Mercedes’in konseptine olan inancı haklı çıkarıyor”

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Mercedes, 2022 sezonunun ilk yarısında W13 aracında sürekli olarak dalgalanma sorunu sebebiyle Red Bull ve Ferrari ile mücadele etmekte zorlandı.

Ancak son yarışlarda performansını yükselten takım son altı yarışta podyuma çıkmasının yanı sıra Fransa ve Macaristan’da hem Russell hem de Lewis Hamilton ile podyum yakaladı.

Macaristan hafta sonunda Russell, F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu aldı ve yarışın ilk bölümünü de lider götürdü.

Performanstaki gelişimin, yılın geri kalanında da mevcut araç konseptine bağlı kalmayı haklı çıkarmak için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Russell, değişiklik yapmanın büyük bir etki yaratabileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Macaristan’daki yarış sonrasında konuşan Russell, “Araç konseptini değiştirmenin bizi daha hızlı yapacağını düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse belki de tam tersi. Bazen sürece bağlı kalmanız ve zorlamaya devam etmeniz gerekir.”

“Hızlı olmadığınızda ve işler yolunda gitmiyor gibi göründüğünde bunu yapmak zordur. Ancak şahsen ben, takımımızdaki her bir kişiye inanıyorum ve şu anda büyük bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum.”

“Bunu, sıralama turlarında yaptığımız işle ve yarışta gösterdiğimiz hızla beraber gördük. Sezon başında yarışları, liderin bir dakika gerisinde tamamlıyorduk. Son iki yarışta ise bu fark 10 saniye.”

“Bu yüzden kesinlikle doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, talks to a colleague in the team's garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Birçok takım araç konseptini değiştirip Red Bull veya Ferrari’nin yaklaşımını takip etmeyi tercih ederken, Mercedes sezon öncesi testlerde dikkat çeken ince sidepod tasarımına bağlı kaldı.

Takım daha önce yaptığı açıklamada, bu konseptten vazgeçmenin bu seneki rekabetçiliklerini değiştireceğinden şüphe duyduğunu, ancak gelecek sene için ‘farklı konsept kombinasyonlarına’ baktığını belirtmişti.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Fransa ve Macaristan antrenmanlarında karşılaştığı zorlukların, araçta doğru yönü bulmalarına yardımcı olduğunu ve daha rekabetçi olmalarını sağladığını düşünüyor.

Wolff, “Genel olarak zorlu bir hafta sonuydu. Çünkü Cuma günü yaşadığımız sıkıntı, hangi yöne bakacağımızı pek bilmediğimiz için çok büyüktü. Belki de Cuma günü bu kadar yanlış yapmak, Pazar günü için çok doğru şeyler yapmamıza yardımcı oldu.”

“Fransa’daki ve Macaristan’daki hafta sonlarından elde ettiğimiz ve sezonun ikinci yarısı için güvenebileceğimiz pek çok olumlu veriye sahibiz.” ifadelerini kullandı.