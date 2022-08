Russell: “Macaristan’daki pole pozisyonu, Mercedes’in konseptine olan inancı haklı çıkarıyor”

Mercedes, 2022 sezonunun ilk yarısında W13 aracında sürekli olarak dalgalanma sorunu sebebiyle Red Bull ve Ferrari ile mücadele etmekte zorlandı.

Ancak son yarışlarda performansını yükselten takım son altı yarışta podyuma çıkmasının yanı sıra Fransa ve Macaristan’da hem Russell hem de Lewis Hamilton ile podyum yakaladı.

Macaristan hafta sonunda Russell, F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu aldı ve yarışın ilk bölümünü de lider götürdü.

Performanstaki gelişimin, yılın geri kalanında da mevcut araç konseptine bağlı kalmayı haklı çıkarmak için yeterli olup olmadığı sorulduğunda Russell, değişiklik yapmanın büyük bir etki yaratabileceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Macaristan’daki yarış sonrasında konuşan Russell, “Araç konseptini değiştirmenin bizi daha hızlı yapacağını düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse belki de tam tersi. Bazen sürece bağlı kalmanız ve zorlamaya devam etmeniz gerekir.”

“Hızlı olmadığınızda ve işler yolunda gitmiyor gibi göründüğünde bunu yapmak zordur. Ancak şahsen ben, takımımızdaki her bir kişiye inanıyorum ve şu anda büyük bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum.”

“Bunu, sıralama turlarında yaptığımız işle ve yarışta gösterdiğimiz hızla beraber gördük. Sezon başında yarışları, liderin bir dakika gerisinde tamamlıyorduk. Son iki yarışta ise bu fark 10 saniye.”

“Bu yüzden kesinlikle doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, talks to a colleague in the team's garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images