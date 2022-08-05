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Formula 1 Haberler

Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?

Mick Schumacher'in Formula 1'deki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?
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Mick Schumacher, Formula 2 şampiyonluğunun ardından 2021 yılında Haas ile Formula 1'e adım atmıştı.

Alman pilot, son 1.5 sezondur Amerikalı ekip için yarışıyor ve performansı zaman zaman tartışma konusu oldu.

Alman pilotun anlaşması yıl sonunda bitiyor ve takımın bu kontratı uzatma konusunda hiç acelesi yok. Başlangıçta adı Aston Martin ile anılmıştı ancak bu koltuk sonunda Fernando Alonso'ya gitti.

Schumacher için bir başka alternatif de Williams olabilirdi ancak Alex Albon'un koltuğu garantilendi ve ikinci koltuk için Formula E'de Mercedes için yarışan Nyck de Vries'ın adı geçiyor.

Williams'ın Amerikalı sahibi Dorilton Capital aynı zamanda Amerikalı Logan Sargeant'a çok değer veriyorlar. Nicholas Latifi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı da şu anda finansal anlamda büyük destek getirdiği için kesin değil. Kısacası Williams seçeneği de çok parlak görünmüyor.

Mick Schumacher yıllardır Ferrari tarafından destekleniyor ancak Haas kendisini istemezse, Ferrari motorlu başka bir takım olan Alfa Romeo'ya geçmesi mümkün görünmüyor. Bunun temel sebebi Valtteri Bottas'ın anlaşmasının uzun vadeli olması ve Çin'den büyük sponsorlara sahip Guanyu Zhou'yu bırakmak istememeleri.

Eğer Zhou ile yollar ayrılırsa o zaman koltuğun ana adayı Theo Pourchaire olacak.

Aslında Mick Schumacher'in Formula 1'de devam edebilmesi adına tek seçenek, Haas olacak ve takım patronu Gunther Steiner, sözleşme görüşmelerini yaz arasında yapmama kararı aldı.

Bu yüzden Schumacher'in geleceği yaz arasından sonra, hatta yıl sonunda belli olacak.

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