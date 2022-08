Zhou: “Alpine’den ayrılma kararım doğruydu”

Zhou, son yıllarda Piastri ile birlikte Alpine akademisinin bir parçasıydı ve bu ikili geçtiğimiz sene Formula 2 şampiyonluğu için mücadele etti. Şampiyonluğu alan isim Piastri olurken, Zhou sezonu Robert Shwartzman’ın arkasında üçüncü tamamladı.

Ancak Zhou bu sezon Alfa Romeo ile beraber Formula 1’e adım atarken, Alpine’in 2023 için kendisiyle yarışma isteğini geri çeviren Piastri gelecek sene McLaren ile yarışacak gibi görünüyor.

Zhou, Alfa Romeo ile F1 koltuğu fırsatını değerlendirerek Alpine'den ayrılmakla doğru kararı verdiğini düşünüyor.

Piastri'nin Alpine ile bu hafta yaşadığı sözleşme sıkıntılarının öncesinde RACER’a konuşan Çinli sürücü, “Onlarla bağlarım tamamen koptu. Her şey güzel gelişti, çünkü sözleşmem geçtiğimiz yılın sonunda bitiyordu ve devam etmek isteyip istememek ikimize bağlıydı. Ancak karşıma Alfa ile bir fırsat çıktı.”

“Anlaşma, Alpine ile kesinlikle devam etmemekti. Çünkü bu sene veya gelecek sene koltuk bulabileceğim bir yer göremedim. Alfa ve Alpine oldukça büyük markalar. Sadece Formula 1’de değil, genel olarak öyleler.”

“Alpine’den ayrılmak kolay değildi ancak her şey yolunda gittiği için çok mutluyum. Çünkü bir yıl daha orada kalsaydım, Oscar gibi sıkışıp kalacaktım. Bu da benim için en iyi şey olmazdı. Bir fırsat olduğunu gördüm ve bunu değerlendirdim. Bunun da çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.” dedi.

F1’de çaylak sezonunu geçiren Zhou, biri ilk yarışında olmak üzere toplam iki yarışta puan aldı ve nispeten iyi bir performans sergiliyor, ancak takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 46 puanına karşılık 5 puanı bulunuyor.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images