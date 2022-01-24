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Formula 1 Haberler

Rosberg: "Bottas, Mercedes içerisinde çok iyi bir atmosfer yarattı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Eski Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, Valtteri Bottas'ın takım oyuncusu olmasından ötürü Mercedes içerisinde iyi bir atmosfer yarattığını düşünüyor.

Rosberg: "Bottas, Mercedes içerisinde çok iyi bir atmosfer yarattı"
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Rosberg, Mercedes'in Formula 1'e döndüğü dönemde projeye liderlik eden ilk isimlerden birisiydi. Alman pilot, 2010-12 yılları arasında Michael Schumacher'le takım arkadaşıydı.

Schumacher, 2012 sonunda emekli olunca, yerini Lewis Hamilton aldı ve ikili 2014 yılındaki yeni turbo motorlar döneminde şampiyonluk için çekişmeye başladılar.

Bu mücadele, Rosberg'in şampiyon olduğu ve ardından emekliye ayrıldığı 2016 sonuna kadar devam etti.

İkili bu süreçte pek iyi anlaşamadı. Zaman zaman temas yaşadılar ve birbirlerini pek sevmedikleri görülebiliyordu.

Rosberg'in emekliliği sonrası takıma Valtteri Bottas geldi ve Fin pilot, hiçbir zaman şampiyonluk için Lewis Hamilton'la çekişemedi. Hal böyle olunca Hamilton ve Bottas, hiçbir zaman gerginlik yaşamadı.

Bottas, 2021 sezonunun ardından takımdan ayrıldı ve yerini genç yetenek George Russell aldı. Hamilton, Bottas hakkında "Birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığım takım arkadaşıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Rosberg, bu yorum sorulduğunda şaka yaparak, "Bunu saygısızlık olarak algılıyorum! Beni neyi yanlış yaptım ki?" dedi.

Bottas'ın Mercedes'te yaptıklarına şapka çıkartıp çıkarmadığı sorulduğunda Rosberg, "Takımlar şampiyonasında evet, kesinlikle. Geride kalan beş yılda takım içinde çok iyi ve çok sağlıklı bir atmosfer yarattı."

"Bu, benim zamanımda olandan farklıydı."

"Bu da çok önemliydi. Mercedes takımlar şampiyonu oldu. Yani Valtteri, [Sergio] Perez'den çok daha iyisini yaptı, bu yüzden övgüyü hak ediyor." dedi.

Rosberg, 2016'da spordan ayrılmasına rağmen, 2014'ten bu yana en çok yarış kazanan ikinci pilot olmaya devam ediyor.

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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