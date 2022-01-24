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Avustralya GP organizatörleri, "daha heyecanlı yarış" için piste 20 milyon dolar yatırım yaptı

Ekleyen:
, Şef Editör

Avustralya GP'nin organizatörü Andrew Westacott, yarışı daha heyecanlı hale getirebilmek adına 20 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

Avustralya GP organizatörleri, "daha heyecanlı yarış" için piste 20 milyon dolar yatırım yaptı

2020 yılında tüm dünyada patlak veren COVID-19 durumu, motor sporları dünyasını da etkiledi ve Formula 1 bu kapsamda, takvimlerini buna göre hazırlamak zorunda kaldı.

Bu süreçte Avustralya GP gerçekleşmedi ve Melbourne, son iki yıldır Formula 1'e ev sahipliği yapmıyor.

Melbourne aslında geleneksel şekilde Formula 1'in açılış yarışına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Fakat bu yılki yarış, 8-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve sezonun üçüncü yarışı olacak.

Buraya dönüşte sürücüleri epey farklı bir pist karşılayacak çünkü düzen, geçişleri artırmak amacıyla epey değişti ve günümüz şartlarına uygun hale getirildi.

Organizatörler, bu değişiklikler için 20 milyon dolar harcama yapmak zorunda kaldılar.

Speedcafe.com'a konuşan Avustralya GP'nin organizatörü AGPC'nin başkanı Andrew Westacott, buna değeceğine inanıyor.

Westacott, “Yaptığımız değişiklikler, 20 milyon dolar değerinde."

"Böylesine büyük değişiklikleri, sadece şu anki kontratımızın üç ya da dört yılı için yapmıyoruz. Üç yıl dediğime bakmayın, aslında 2025'i de kapsıyor, yani aslında bu yıl artı üç yıl daha var."

"Meksika'nın, Zandvoort'un ne yaptığına ve Miami'nin muhtemelen ne yapacağına bakarak, grubun lideri olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Değişikliklerin amacı, yarışı daha heyecanlı hale getirmek."

"Formula 1'in Melbourne'ü bir şehir olarak sevdiği ancak biraz daha fazla geçiş yapmak için bir şeyler yapılması gerektiği yönünde eleştiriler vardı."

"Bu nedenle, bazı bölümleri genişletmesi, bir şikanın ortadan kaldırılması, pit yolunun genişletilmesi ve asfalt karışımının değişikliği gibi şeyler yaptık."

"Daha agresif asfaltın daha fazla lastik aşınmasına yol açmasını ve bunun sonuncunda oluşacak farklı stratejilerle birlikte de daha heyecanlı yarışlar olmasını bekliyoruz." dedi.

Albert Park modifications

Albert Park modifications

Fotoğraf: Australian Grand Prix Corporation

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