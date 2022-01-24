Button, Formula 1'de yarışma fırsatını nasıl elde etti?

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Jenson Button, Britanya Formula Ford Şampiyonası'nı baskın şekilde kazandığı 1998'deki güçlü performansının ardından o yıl McLaren Autosport BRDC Ödülü'ne layık görülmüştü.

Bu, Button'ın o dönem McLaren'da yarışan ve 1998'de ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde eden Mika Hakkinen'in McLaren MP4/13 aracıyla test yapma fırsatı yakaladığı anlamına geliyordu.

Test, 1999 yılında Silverstone'da gerçekleşti. McLaren patronu Ron Dennis, Button'ın performansından etkilenmişti. Fakat kendisini seyreden bir başka isim daha vardı: Alain Prost. Prost, birkaç hafta sonra Button'ı araçlarından birisini denemesi için Barselona'ya çağırdı. İngiliz pilot da bunu kabul etti.

Test oldukça başarılı geçti ve Prost, Button'ın performansından memnun kaldı. Button'ı özel bir yetenek olarak görse de kendisine Formula 3000 takımında bir koltuk teklif etti. Fakat anlaşmanın içerisinde, Formula 1'e hazırlık için Prost takımının yedek pilotluğu da yer alıyordu.

Fakat Button, kendisine tam zamanlı koltuk sözü veremeyen dört kez dünya şampiyonuna "hayır" yanıtını verdi. Button, McLaren'dan da beklediği teklifi alamadı.

Jenson Button test de McLaren MP4/13 in 1999 Foto: Motorsport Images

Button için F1 kapıları tamamen kapanmış değildi çünkü hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle, Alessandro Zanardi'nin Williams ile olan sözleşmesi 1999 sonunda uzatılmamıştı. Grove yönetimi, koltuğa Juan Pablo Montoya'yı getirmek istiyordu ancak sözleşmeyle ilgili meseleler nedeniyle kısa vadede takıma katılması pek olası değildi.

Bu, Ralf Schumacher'in bir takım arkadaşı olmadığı ve Williams'ın bu boşluğu dolduracak birini bulması gerektiği anlamına geliyordu.

Button'ın başarılı F1 testleri, takım patronu Frank Williams'ın da dikkatinden kaçmamıştı. İngiliz sürücüyü yakından takip eden Williams, bir gün Button'ı aradı ve kendisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Test fırsatı ve olası bir yarış koltuğu ihtimali karşısında Button, önce bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak çok geçmeden Jerez'e giden bir uçağa bindi ve test için İspanya'daki pistin yolunu tuttu.

Button ve o dönem F3000'de yarışan, Williams test pilotu Bruno Junqueira arasında bir karşılaştırma yapılması planlanıyordu. Takımın elinde iki seçenek vardı ve ikisi de iyi görünüyordu. Yani takımın sorunu biraz "lükse" dönmüştü.

Bruno Junqueira, Williams guest Fotoğraf: Brousseau Photo

İki sürücü arasındaki ilk karşılaştırma esnasında motor sorunları vardı. İngiliz ekip, ikiliye adil bir şans vermek adına testlere ertesi hafta devam etmek zorunda kaldı.

Ertesi hafta yapılan test sorunsuz şekilde tamamlandı ve sürücülerin her biri yirmiden fazla tur attı.

Button ve Junqueira arasındaki fark, 0.016 saniye farkla İngiliz pilotun lehineydi. Daha deneyimli Brezilyalı, böylelikle 20 yaşındaki Button'a geçilmiş oldu.

Bu, Williams'ı zor bir seçimle karşı karşıya bıraktı. Özellikle de 2000 yılında motor tedarikçisini değiştirecekleri ve BMW ile işbirliğine gidecekleri için seçim takım adına çok önemliydi.

Birçok mühendis daha deneyimli olan Junqueira'yı tercih etti. Fakat Button'ın genç yaşına ve tecrübesizliğine rağmen Brezilyalı sürücünün önünde olması belirleyici faktör olarak görüldü.

Nihai karar, 22 yıl önce bugün, yani 24 Ocak 2000'de Williams tarafından düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı.

Jenson Button in de Williams-BMW op Spa-Francorchamps in 2000 Foto: BMW AG