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Formula 1 Haberler

Ricciardo, sezonun ikinci yarısına patlama yaratarak girmek istiyor

Daniel Ricciardo, yaz arasını "açlığını yeniden dışarı çıkartmak" için değerlendirmek ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaptığı patlamayı tekrarlayabilmek istiyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo, sezonun ikinci yarısına patlama yaratarak girmek istiyor
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Sezonun ilk yarısı Ricciardo için hiç kolay geçmedi. Bir kez daha Lando Norris'in gölgesinde kalan Avustralyalı pilot, takım arkadaşının 76 puanına karşı sadece 19 puan toplayabildi.

Monako GP'sinden bu yana hakkındaki dedikoduların ardı arkası kesilmeyen Ricciardo'nun koltuğuna yazılan son isim, Alpine ile ilişkisi sallantıda olan Oscar Piastri.

Yaz arasına girilir girilmez Piastri meselesi nedeniyle ortalık karışsa da, Ricciardo bu arayı kafasını boşaltmak ve güçlü bir şekilde geri dönmek için kullanmayı amaçlıyor.

Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, bir süre her şeyden uzak durmak doğal yollardan bir yeniden başlangıç gibi hissettiriyor."

"Önümüzdeki 10 gün veya iki hafta boyunca tatil yapacağım ve kalan her şeyi sistemimin dışına atacağım, sonrasında ise başarı açlığımı yeniden dışarı çıkartacağım." 

“Kısacası, biraz dinlendikten sonra yeniden aç hissedeceğim. İşler benim adıma böyle ilerliyor."

“Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım, biraz bira içecek ve eğleneceğim. Bir süre sonra kendimi suçlu hissetmemeye başladığım noktaya geleceğim ve o an geri dönme vaktinin geldiğini anlayacağım. Bu muhtemelen 14 gün sonra kendiliğinden gerçekleşecek."

"Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci yarıya patlama yaratarak başlamak istiyorum. Önümüzde arka arkaya üç yarışın yer aldığı yoğun bir takvim var." 

"Dışarı çıkacağım ve kendime güçlü hedefler koyacağım, planım bu. Açıkçası, bunu söylemesi yapmaktan daha kolay. Ama kesinlikle plan bu." dedi.

MCL36'nın şu ana kadar kullandığı en zor F1 araçlarından biri olduğunu kabul eden Ricciardo, "Bazen çok iyi turları bir araya getirebiliyorum ve ortaya makul tur zamanları çıkıyor. İyi hissediyorum, ancak birkaç tur sonra 0.4 saniye geri düştüğümü görüyorum ve tadım kaçıyor."

“Hiçbir şey o kadar da basit değil. Bir noktadan diğerine atlamaya çalışıyorum ancak bir sonraki noktaya geçmeden önce bazı engeller var. Bu da her şeyi karmaşıklaştırıyor."

"Sanırım bıçak sırtında hissettiğimde veya ortada daha fazla değişken olduğunda, bu adımı atmak daha da zorlaşıyor." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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