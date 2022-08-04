Massa: "Leclerc, Ferrari'yi açık şekilde eleştirmemeli"
Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'ya göre Charles Leclerc'in Ferrari'yi basın karşısında açık şekilde eleştirmemesi gerekiyor.
Ferrari bu yıl hızlı bir araca sahip olsa da, hem tartışmalı kararlar aldı hem de dayanıklılık anlamında ciddi sorunlar yaşadı.
Monako, Britanya ve son olarak Macaristan GP, Charles Leclerc'in strateji hataları nedeniyle kaybettiği yarışlardı.
Leclerc Macaristan GP'de, takımın neden kendisine sert lastik verdiğini takım telsizinden sorgulamıştı.
Eski Ferrari pilotu Felipe Massa'ya göre genç sürücü, kimseye fayda getirmediği için takımı alenen eleştirmekten kaçınmalı.
Massa, "Charles olanlardan memnun değil ama sabırlı olmalı."
"Şimdi bir tartışma çıkarırsanız, bu kimseye fayda sağlamaz. Charles, Fransa'da yaptığı hata nedeniyle zaferi ve çok sayıda puanı masanın üzerinde bıraktığını da unutmamalı."
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
"Sabırlı olmalısınız ve hatalar varsa da durumu profesyonelce ele almalısınız. Ferrari hata yapmaya devam etse bile, memnuniyetsizliğinizi açık şekilde dile getirmemelisiniz çünkü bunu yapmanın kimseye faydası olmaz."
Ferrari'nin patronu Mattia Binotto'dan da bahseden Massa, İtalyan mühendisi "iyi bir insan ve yetenekli bir mühendis" olarak nitelendirdi. Ancak hatalar yaptığını da kabul ediyor.
“Onu çok iyi tanıyorum, çünkü önce motor tarafında mühendisti, sonra motor tarafının başına getirildi, bu yüzden de uzun yıllar birlikte çalıştık. Teknik direktör ve ardından takım patronu olduğunda, artık Ferrari için yarışmıyordum."
"Binotto çok iyi bir mühendis, gerçek bir profesyonel ve teknik alanda bilgili. Ayrıca, iletişim anlamında çok hoş bir insan, onu seviyorum. Gelmeyen sonuçlardan dolayı tek başına onu suçlayamayız ancak onun da sorumlu olduğu açık."
"Takım karar verirken kesinlikle daha sakin olmalı. Sezon başında yapılan stratejik hatalar şimdi devam ediyor. Binotto işleri çabucak tersine çevirmeli, yoksa bedelini ödemek zorunda kalacak."
"Ne yazık ki yanlış kararlar ve bu yılki dayanıklılık sorunları, Ferrari'nin şampiyonluk savaşındaki konumunu olumsuz etkiliyor, şimdiye kadar çok fazla zaferi heba ettiler. Üzücü çünkü Ferrari'yi sezon sonuna kadar şampiyonluk savaşında görmek isterdim. Ne yazık ki, bu yıl mücadele zaten bitti.”
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