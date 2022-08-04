Mercedes, Macaristan GP performansına rağmen temkinli

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Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte’de, Russell Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve bu, Mercedes’in de bu sezonki ilk pole pozisyonu oldu.

Britanyalı sürücü, Pazar günkü yarışta liderliği koruyamasa da takım arkadaşı Lewis Hamilton’la beraber çifte podyum yakaladı. Bu, Mercedes’in art arda ikinci çifte podyumu oldu.

Pazar gecesi yaptığı açıklamada Wolff, takımın gösterdiği iyi performansın, mükemmel koşulları yakalamalarının sonucu olabileceğini belirtti.

Cumartesi ve Pazar sabahı yağan yağmur, sıcaklıkların düşmesine ve pist koşullarına önemli değişikliklere sebep oldu. Bu, Ferrari’ye zarar verirken, Cuma günü yavaş gözüken ve büyük ayar değişiklikleri yapmak durumunda kalan Mercedes’e yarar sağladı.

Bundan dolayı Wolff, Macaristan GP performansını sezonun ikinci yarısında da tekrarlayıp tekrarlamayacaklarından emin değil.

Wolff bu konuda, “Bunun Budapeşte’ye özgü bir durum olmaması için dikkatli olmalıyız. Orada mükemmel aralığı yakaladık. Diğer takımlar, özellikle de Ferrari, lastiğin olması gerektiği aralıkta olmadığından şikayetçiydi.”

“Bence bu yüzden, öndeki diğer takımlardan hâlâ gerideyiz. Doğru lastikteyken Leclerc’in hâlâ baskın bir güç olduğunu gördünüz. Ancak yine de aynı mücadele içerisindeydik.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG2n congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sürücülerini de öven Wolff, “George, pole pozisyonuyla da beraber harika bir hafta sonu geçirdi ve yarışta, stratejiyle beraber elinden gelenin en iyisini yaptı. Lewis ise, sıralama turlarında DRS konusunu mahvetmeseydik, galibiyet için Max ile mücadele edebilirdi.”

“Ancak bu sporda ‘yapabilirdi, edebilirdi’ demenin önemi yok. Durum öyle değildi. O pozisyonda olamadığımız için üzgünüm.” dedi.

2022’nin ilk bölümünde dalgalanma ve hız konusunda zorlanan Mercedes, performansını istikrarlı bir şekilde geliştirdi ve aldığı 11 podyum ile Ferrari’nin podyum sayısını yakaladı. Hamilton altı podyuma ulaşırken, Charles Leclerc’in ise beş podyumu var.

Mercedes’in performansında, pist koşullarından daha fazlasının etkili olup olmadığı sorulduğunda ise Wolff, gerçekçi konuşmayı tercih etti: “Bilmiyorum. Daha önce de dediğim gibi, bir anda mücadeleye girdiğimizi ve yarışlar kazanabileceğimizi söylemek istemiyorum. Çünkü durumun bu şekilde olduğunu düşünmüyorum.”

“Cumartesi günü Budapeşte’de iyiydik ve yarışta da iyi sonuçlar aldık. Ancak henüz Ferrari ve Red Bull’la gerçekten savaşacak kadar yakın olduğumuzu düşünmüyorum, ancak çok şey öğreniyoruz ve bunları yanlış anlamamak da önemli.”