Mercedes, Macaristan GP performansına rağmen temkinli

Geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte’de, Russell Formula 1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve bu, Mercedes’in de bu sezonki ilk pole pozisyonu oldu.

Britanyalı sürücü, Pazar günkü yarışta liderliği koruyamasa da takım arkadaşı Lewis Hamilton’la beraber çifte podyum yakaladı. Bu, Mercedes’in art arda ikinci çifte podyumu oldu.

Pazar gecesi yaptığı açıklamada Wolff, takımın gösterdiği iyi performansın, mükemmel koşulları yakalamalarının sonucu olabileceğini belirtti.

Cumartesi ve Pazar sabahı yağan yağmur, sıcaklıkların düşmesine ve pist koşullarına önemli değişikliklere sebep oldu. Bu, Ferrari’ye zarar verirken, Cuma günü yavaş gözüken ve büyük ayar değişiklikleri yapmak durumunda kalan Mercedes’e yarar sağladı.

Bundan dolayı Wolff, Macaristan GP performansını sezonun ikinci yarısında da tekrarlayıp tekrarlamayacaklarından emin değil.

Wolff bu konuda, “Bunun Budapeşte’ye özgü bir durum olmaması için dikkatli olmalıyız. Orada mükemmel aralığı yakaladık. Diğer takımlar, özellikle de Ferrari, lastiğin olması gerektiği aralıkta olmadığından şikayetçiydi.”

“Bence bu yüzden, öndeki diğer takımlardan hâlâ gerideyiz. Doğru lastikteyken Leclerc’in hâlâ baskın bir güç olduğunu gördünüz. Ancak yine de aynı mücadele içerisindeydik.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG2n congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images