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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Norris'le güzel zaman geçireceğiz fakat 'zorlu' bir mücadele olacak"

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, Editör

Daniel Ricciardo, yeni takım arkadaşı Lando Norris’le “güzel zaman geçireceklerini” fakat “zorlu bir mücadeleye” de girişeceklerini düşündüğünü söyledi.

Ricciardo: "Norris'le güzel zaman geçireceğiz fakat 'zorlu' bir mücadele olacak"

Ricciardo 2021 sezonu öncesinde Renault’dan McLaren’a geçiş yaparak, padokta mizah anlayışıyla tanınan bir diğer pilot olan Norris’in, yeni takım arkadaşı oldu.

İkili, geçmiş sezonlarda pist dışında, seyircilere en eğlenceli anları yaşatan isimlerdendi. Özellikle Ricciardo’nun, 2019 Britanya GP’si öncesindeki basın toplantısı sırasında Norris’i gülmekten ağlatması, öne çıkan anlardan biriydi.

İkili, geçtiğimiz 2 sezonda, pist üstünde de seyircileri etkilemeyi başaran isimlerden oldu.

McLaren’la ilk sezonuna hazırlanan Ricciardo, Norris’le takım arkadaşlığı sırasında hem pist üstünde hem de pist dışında seyircileri eğlendirmeye devam edeceklerini düşünüyor.

RacingNews365.com’a konuşan Ricciardo, “Pist dışında kesinlikle, hep güzel bir zaman geçirirken görüleceğimizi düşünüyorum.”

“Fakat pist üstündeki rekabetimizin de güzel ve zorlu olacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi, bu sayede takımı da ileriye taşıyabiliriz.” dedi.

Avustralyalı pilot, McLaren’a geçişi sonrasında ilk defa Mercedes güç ünitesi de kullanmış oldu.

Ricciardo kariyerine HRT’de Cosworth motoru kullanarak başladı, sonrasında Toro Rosso’da Ferrari güç ünitesine geçti, Red Bull ve Renault takımlarında ise Renault güç ünitesiyle yarıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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