Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Mercedes, sorunu aşmak için vites aralıklarını azalttı ve motorun performansını kıstı. Bunun dışında Lewis Hamilton, direksiyonun aşırı hafif olduğundan şikayet etti. Peki Mercedes, Bahreyn GP'den önce sorunlarını çözebilecek mi?

Mercedes'in kuzeni Aston Martin de sorun yaşıyor. Hamilton'ın son senelerde alışkın oldukları yere Mercedes aracını taşımak için zorlarken birden fazla spin atması, herkesin şaşırmasına neden oldu.

Evet, Mercedes aracı üç günlük testlerde birçok kez spin attı ve bunlar şans eseri olan şeyler değildi. W12, bir önceki şampiyon aracın izlerini taşıyor ancak aerodinamik kural değişiklikleriyle bazı iyi yönler kaybedilmiş olabilir.

Mercedes, yeni kurallarla birlikte hazırladığı tasarımları mümkün olduğu kadar saklamaya çalıştı. Evet, Mercedes rakiplerinden daha ekstrem tasarıma sahip ancak ekstrem konsept her zaman avantaj sağlamayabilir. Benzer sorunlar Mercedes benzeri bir araca sahip olan Aston Martin'de de yaşanıyor.

Motorsport.com Teknik Analisti Giorgio Piola, Mercedes W12 ve Aston Martin AMR21'nin arka tarafındaki soğutma çıkışlarının minimum seviyede olduğunu, Ferrari'nin ise yeni aracında bu çıkışları büyüttüğünü söyledi.

Mercedes W12, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF21, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR21, dettaglio del diffusore Photo by: Giorgio Piola

Ferrari bu testlerde ciddi dayanıklılık sorunu yaşamadı ve geçmiş senelerde Mercedes'in yaptığı gibi fazla mesafe kat edebildi. Mercedes, testlerin ilk gününde daha ilk dakikalarda yaşadığı vites kutusu sorununun ardından kalan günlerde sorun yaşamamak için tedbir almak zorunda kaldı.

Soğutma konusundaki eksiklik şanzıman yağının aşırı ısınmasına ve vites kutusu sorunu yaşanmasına neden oldu. Aynı sorun Aston Martin'de de yaşandı. Bu sorunun 2021 vites kutusuyla alakası yoktu. W12'de 2021 vites kutusu varken, Aston Martin aracında W11'deki vites kutusunun olması bir şeyi değiştirmedi. Sonuç aynıydı.

Mercedes mühendisleri, daha fazla sorun yaşanmasının önüne geçmek için vites aralıklarını düşürmeye karar verdi. Böylece vites kutusunun sınırları zorlanmadı ama bu doğal olarak performans kaybına neden oldu. Takım bu sorunu aşmak yani soğutmayı iyileştirmek için motor kapağında değişiklik yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

İki haftadan daha az zaman önce yapılacak olan Bahreyn GP'de belki çözüm bulmak kolay olmayabilir ancak takım bu durumda geçici bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Benzer çözümleri Aston Martin'in de bulması gerekecek çünkü yeşil ekip, testlerin son günü öğleden sonra güç ünitesi sorunu yaşadı.

Mercedes testlerde vites kutusu sorunu yaşamamak için motor performansını kısarak bir nevi el freni çekilmiş gibi piste çıkmış durumda.

Hamilton, karşılaştıkları bu beklenmedik durum karşısında yeteneğiyle bir şeyler yapmaya çalışırken sorun yaşarken, Bottas kendisini sınırladı ve verilen ödevi yapmakla yetindi.

Hamilton her ne kadar Max Verstappen ve Red Bull karşısında zorlamak istese de, hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı. Peki Mercedes'te neler oluyor?

L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin AMR21'i de vuran dayanıklılık sorunlarının haricinde, Mercedes W12 aracının kontrolünde de sorun vardı. Aracın arka tarafındaki aerodinamik denge zayıftı ve arka taraf herhangi bir uyarı vermeden kopuyordu. Ancak takım bu sorunun arkadan kaynaklanmadığını, bunun sebep değil sonuç olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın yakın çevresine aracın direksiyonunun hafif olması nedeniyle hissiyatından mutlu olmadığını, bu yüzden aracı her zamanki gibi kullanamadığını ifade etmiş. Bunun sonucunda aracın davranışları tahmin edilemez bir hal almış ve dengesi bozulmuş.

Mercedes, her sene testlerden önce aracını Silverstone'da piste çıkarıyordu. Takım bu sene tabandaki çözümlerini gizlemek için Silverstone'da test yapmadı ve bu pahalıya mal oldu. Takım böylece simülatörde anlaşılamayan sorunları görmekte geç kaldı. Bakalım Mercedes ilk yarış öncesinde sorunları ne kadar çözebilecek?

Yanlış anlamayın, Gümüş Oklar yine Dünya Şampiyonası'nın favorisi olacaktır ancak yine de kimse şampiyon takımın böylesi sıkıntılarla başlamasını beklemiyordu.