Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
271 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Analiz

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes, 2021 F1 kurallarıyla kaybettiği yere basma gücünü telafi etmek için aracın karoserini mümkün olduğu kadar inceltti ancak Motorsport.com İtalya, bu durumun yetersiz soğutmaya neden olduğunu ve bu yüzden vites kutusu dayanıklılığında sorun yaşandığını iddia etti.

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Mercedes, sorunu aşmak için vites aralıklarını azalttı ve motorun performansını kıstı. Bunun dışında Lewis Hamilton, direksiyonun aşırı hafif olduğundan şikayet etti. Peki Mercedes, Bahreyn GP'den önce sorunlarını çözebilecek mi?

Mercedes'in kuzeni Aston Martin de sorun yaşıyor. Hamilton'ın son senelerde alışkın oldukları yere Mercedes aracını taşımak için zorlarken birden fazla spin atması, herkesin şaşırmasına neden oldu.

Evet, Mercedes aracı üç günlük testlerde birçok kez spin attı ve bunlar şans eseri olan şeyler değildi. W12, bir önceki şampiyon aracın izlerini taşıyor ancak aerodinamik kural değişiklikleriyle bazı iyi yönler kaybedilmiş olabilir.

Mercedes, yeni kurallarla birlikte hazırladığı tasarımları mümkün olduğu kadar saklamaya çalıştı. Evet, Mercedes rakiplerinden daha ekstrem tasarıma sahip ancak ekstrem konsept her zaman avantaj sağlamayabilir. Benzer sorunlar Mercedes benzeri bir araca sahip olan Aston Martin'de de yaşanıyor.

Motorsport.com Teknik Analisti Giorgio Piola, Mercedes W12 ve Aston Martin AMR21'nin arka tarafındaki soğutma çıkışlarının minimum seviyede olduğunu, Ferrari'nin ise yeni aracında bu çıkışları büyüttüğünü söyledi.

Mercedes W12, dettaglio del diffusore

Mercedes W12, dettaglio del diffusore

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF21, dettaglio del diffusore

Ferrari SF21, dettaglio del diffusore

Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin AMR21, dettaglio del diffusore

Aston Martin AMR21, dettaglio del diffusore

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari bu testlerde ciddi dayanıklılık sorunu yaşamadı ve geçmiş senelerde Mercedes'in yaptığı gibi fazla mesafe kat edebildi. Mercedes, testlerin ilk gününde daha ilk dakikalarda yaşadığı vites kutusu sorununun ardından kalan günlerde sorun yaşamamak için tedbir almak zorunda kaldı.

İlgili içerik:

Soğutma konusundaki eksiklik şanzıman yağının aşırı ısınmasına ve vites kutusu sorunu yaşanmasına neden oldu. Aynı sorun Aston Martin'de de yaşandı. Bu sorunun 2021 vites kutusuyla alakası yoktu. W12'de 2021 vites kutusu varken, Aston Martin aracında W11'deki vites kutusunun olması bir şeyi değiştirmedi. Sonuç aynıydı.

Mercedes mühendisleri, daha fazla sorun yaşanmasının önüne geçmek için vites aralıklarını düşürmeye karar verdi. Böylece vites kutusunun sınırları zorlanmadı ama bu doğal olarak performans kaybına neden oldu. Takım bu sorunu aşmak yani soğutmayı iyileştirmek için motor kapağında değişiklik yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

İki haftadan daha az zaman önce yapılacak olan Bahreyn GP'de belki çözüm bulmak kolay olmayabilir ancak takım bu durumda geçici bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Benzer çözümleri Aston Martin'in de bulması gerekecek çünkü yeşil ekip, testlerin son günü öğleden sonra güç ünitesi sorunu yaşadı.

Mercedes testlerde vites kutusu sorunu yaşamamak için motor performansını kısarak bir nevi el freni çekilmiş gibi piste çıkmış durumda.

Hamilton, karşılaştıkları bu beklenmedik durum karşısında yeteneğiyle bir şeyler yapmaya çalışırken sorun yaşarken, Bottas kendisini sınırladı ve verilen ödevi yapmakla yetindi.

Hamilton her ne kadar Max Verstappen ve Red Bull karşısında zorlamak istese de, hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı. Peki Mercedes'te neler oluyor?

L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi

L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin AMR21'i de vuran dayanıklılık sorunlarının haricinde, Mercedes W12 aracının kontrolünde de sorun vardı. Aracın arka tarafındaki aerodinamik denge zayıftı ve arka taraf herhangi bir uyarı vermeden kopuyordu. Ancak takım bu sorunun arkadan kaynaklanmadığını, bunun sebep değil sonuç olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın yakın çevresine aracın direksiyonunun hafif olması nedeniyle hissiyatından mutlu olmadığını, bu yüzden aracı her zamanki gibi kullanamadığını ifade etmiş. Bunun sonucunda aracın davranışları tahmin edilemez bir hal almış ve dengesi bozulmuş.

Mercedes, her sene testlerden önce aracını Silverstone'da piste çıkarıyordu. Takım bu sene tabandaki çözümlerini gizlemek için Silverstone'da test yapmadı ve bu pahalıya mal oldu. Takım böylece simülatörde anlaşılamayan sorunları görmekte geç kaldı. Bakalım Mercedes ilk yarış öncesinde sorunları ne kadar çözebilecek?

Yanlış anlamayın, Gümüş Oklar yine Dünya Şampiyonası'nın favorisi olacaktır ancak yine de kimse şampiyon takımın böylesi sıkıntılarla başlamasını beklemiyordu.

 

paylaşım
yorumlar
Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

Önceki haber

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Pazar
Lokasyon Bahrain Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

43 dk
2
Formula 1

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

1s
3
Formula 1

Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü

8s
4
Formula 1

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

10s
5
Formula 1

Raikkonen, Bahreyn testinde Sainz'la yaşadığı olayı açıkladı

7s
Son Haberler
Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış
F1

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

43dk
Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
F1

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

1s
Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"
F1

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

2s
Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''
F1

Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''

2s
Pilotlar, yeni CEO Domenicali ile ilk toplantıdan memnun ayrıldı
F1

Pilotlar, yeni CEO Domenicali ile ilk toplantıdan memnun ayrıldı

3s
Son Videolar
F1 2021 araçlarının test görüntüleri 01:58
Formula 1
9s

F1 2021 araçlarının test görüntüleri

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021) 04:29
Formula 1
9s

Murray Walker: F1'in Sesi (1923-2021)

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
13 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
13 Mar 2021

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Franco Nugnes More from
Franco Nugnes
F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez Barselona'da piste çıkaracak

Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti

More from
Lewis Hamilton
Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ‘’Kimse Walker gibi olamaz"

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"
Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

More from
Mercedes
Mercedes: "Veriler, Red Bull kadar hızlı olmadığımızı ortaya koyuyor"
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Veriler, Red Bull kadar hızlı olmadığımızı ortaya koyuyor"

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes sezon öncesi testlerinde hep yavaştı"

Mercedes, sorunların ardından programının "oldukça gerisinde" kaldı Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, sorunların ardından programının "oldukça gerisinde" kaldı

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda'nın etkileyici son gün turlarının arkasındaki DRS faktörü

Raikkonen, Bahreyn testinde Sainz'la yaşadığı olayı açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, Bahreyn testinde Sainz'la yaşadığı olayı açıkladı

F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takımları lastik analizi için gizemli bir çözüm kullanıyor: VESevo Tabancası

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Bahreyn testleri: En hızlı dereceler, atılan turlar ve istatistikler

Mercedes, W12'nin arka tarafıyla ilgili denge sorunu yaşıyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'nin arka tarafıyla ilgili denge sorunu yaşıyor olabilir

Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''

Son Haberler

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış
F1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, vites kutusu sorunu yaşamamak için vites aralıklarını azaltmış

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "10 yıl önce olsa paniklerdim, fakat şu an sakinim"

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Hedefimiz sürekli gelişmek ve güçlü olduğumuz alanlarda geriye düşmemek"

Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Brivio: ''Fernando’nun bize iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.