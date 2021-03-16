Mercedes, W12'yi bugün tekrar piste çıkarıyor

Mercedes, yeni sezonda kullanacağı araçları geleneksel olarak sezon öncesi testlerinden hemen önce Silverstone'da piste çıkarıyordu.

İki çekim hakkından ilkini bu şekilde kullanan Mercedes, bu sayede ilk test öncesinde daha hazır bir pozisyonda oluyordu.

Ancak Mercedes, soğuk ve yağmurlu şartlar yüzünden bu yıl çekim haklarını kullanmamayı seçti.

Geçen hafta sonu yaşanan sorunların ardından Mercedes pilotu Valtteri Bottas, çekim gününü testlerden önce yapmamanın hata olduğunu söylemişti.

Takım şimdi çekim haklarından ilkini bugün Bahreyn'de kullanacak ve geçen hafta sonu yaşadığı sorunların ardından araçta daha fazla çalışma şansı yakalayacak.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas gün boyunca en fazla 100 km mesafe tamamlayabilecek.

Güncelleme: Mercedes, çekim gününü doğruladı ve güne dair ilk görüntüyü yayınladı.