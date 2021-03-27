Ricciardo: "Alpine'leri geride bırakmak kesinlikle iyi hissettirdi!"

Ricciardo öncelikle kış arasından sonra ilk sıralama seansının nasıl hissettirdiğinden bahsetti: "Sanırım bu sıralama muhtemelen şu anki F1'in oldukça iyi bir temsili. Red Bull bir adım atmış gibi görünüyordu, ya da en azından en azından Max. Bütün yıl Mercedes'e karşı bu boşluğu koruyabilecek mi bilmiyorum, ama kesinlikle buralarda bu farkı açtı."

"Sanırım bu iki takım arkadakilerle bu tür bir boşluğa sahip olacak, ama ondan sonra... Sanırım testten sonra AlphaTauri, Ferrari, biz gibi görünüyordu. Biz üçümüz neredeyse birbirinden ayrılamaz görünüyorduk. Diğerlerinin de ancak 0.1-0.2 sn önünde olduğumuzu söyleyebilirim. Durum bu şekilde görünüyor."

"Aklımızda tasarladığımız gibi, ama asla bilemezsiniz. Bence bu yıl oldukça harika şekillenecek. Bence bugünkü sıralama seansı gelecek şeylerin bir işaretiydi. Yani şahsen açıkça iyi bir 3. sıralama seansı geçirdiğim için mutluyum ve sanırım buna bakarsanız, deneyimli olmama rağmen yine de bir aracın gerçek sınırını bulmamın zaman aldığını ve araçları iyi tanıdıkları için şu an griddeki herkes için seviyenin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Sainz ve Perez'e bakıyorsunuz ve takım arkadaşlarından açıkça biraz geride kaldıklarını görüyorsunuz. Kesinlikle henüz her şeyi bildiğimi veya her şeye sahip olduğumu söylemiyorum, ama kesinlikle başlangıcımdan memnunum. Bu yüzden, bu noktadan itibaren şu anki halimden daha iyi olmaya çalışacağım"

Avustralyalı pilot sonrasında araca hakim olup, ince detaylarına inip inemediği hakkında konuştu: “Henüz o noktaya ulaşmaya çalışıyorum, sıralama seansında kesinlikle bir ilerleme kaydettim. Frenlere daha çok güvenme ve aracı virajlara daha yüksek hızlarla sokma gibi şeyler yoluyla bile, aracı daha özgüvenle sürdüğümü söyleyebilirim."

"Fakat henüz araçtan beklentilerim konusunda çalışıyorum, bunları henüz öğrendiğimi söyleyemem, daha ortalarda bir yerdeyim. Belki ortanın biraz üstü, fakat gerçek bir temel olarak henüz araçta neyi beğendiğimi bilmiyorum.”

Sonrasında Ricciardo'ya takım değiştiren diğer pilotların aksine, takım arkadaşını geçmenin nasıl hissettirdiği sorulduğunda, McLaren pilotu, “İyi bir başarı olduğu yadsınamaz. Takımdaki en hızlı kişi olmak istesem de dürüstçe bugün kendime Lando’yu yenme hedefi koymadığımı söyleyebilirim."

"Elbette onu geçmek özgüvenimin yükselmesini sağladı fakat sanırım isteğim, sürekli bir şekilde ona yaklaşarak kendi kafamda ilerleme kat ettiğimi hissetmekti."

"Ve bugün her virajda değil ama genel olarak sıralama seansı boyunca bazı yerlerde aracın sınırını bulmaya başladım, yani bu açıdan iyi bir ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Grid sıralamasının da bunun üstüne güzel bir ödül olduğu kanaatindeyim, fakat kendi içimde daha çok araçta bulabildiklerim sayesinde tatmin oldum.” cevabını verdi.

McLaren, Ricciardo'yla anlaşmaya varabileceklerini düşününce Carlos Sainz'in Ferrari'yle anlaşmasına izin vermişti, ayrıca Ricciardo'nun griddeki en yüksek maaşa sahip pilotlardan biri olduğu biliniyor. Dolayısıyla Wokingli takım, Ricciardo için büyük bir yatırımda bulunmuş oldu.

Bugünkü sonuçlara bakınca McLaren'ın yatırımının karşılığını aldığı görülebiliyor.

Konu hakkında fikirlerini paylaşan Ricciardo, şunları söyledi: “Elbette buna takılıp kalmamalıyız fakat iyi bir başlangıç yapmanın faydası olduğu kanaatindeyim."

"Sadece özgüven açısından değil, ayrıca takım içinde: ‘Tamam bu iyi oldu, takımda açıkça; takımı inşa edip diğerlerine bir adım daha yaklaşabilmemizi sağlayabilecek birisi var‘ şeklinde düşünülmesini de sağlayacak. Kesinlikle henüz o seviyede olduğumu düşünmüyorum, birkaç yarış daha gerekecek, fakat doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim.”

Sezonun ilk sıralama seansında Alpine araçlarını geride bırakmanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise Avustralyalı pilot, “Kesinlikle bu açıdan iyi hissediyorum. Son birkaç aydır takımın beni, daha önce hiç çalışmadığım kadar sıkı bir şekilde çalıştırdığını söyleyebilirim!"

"Zamanımı boşa harcadıklarını söyleyemem, bunu sadece; detayların üstünde çok durdukları ve takım olarak sürekli ilerleme kat etmek için motive olduklarından yapıyorlar. Kulağa çok basit gelebilir fakat şu ana kadar gördüklerimin çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Yani takımda güzel bir atmosfer var.” diyerek sözlerini tamamladı.