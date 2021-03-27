Raikkonen turu bir araya getirmekte zorlanmış

Fin pilot, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarsa da, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye geçildi ve 14. oldu.

Seansın ardından konuşan Raikkonen, bundan daha fazlasını bekleyip beklemediği sorusuna, "Gerçekten hiçbir şey beklemiyordum. Çünkü açıkça diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu bilmiyordum. Kesinlikle daha iyi olabilirdik, çünkü hemen hemen her turda hatalar vardı ama durum bu ve yarının neler getireceğini göreceğiz." cevabını verdi.

Raikkonen, geçen yılki araçla kıyas yapmaktan ise kaçınıyor.

"Bilmiyorum, her gün ve her pist birbirinden farklı. Bu yüzden geçen yıl yaptığımız şeyle karşılaştırmak imkansız. Bu sabah ve öğleden sonrayı ele aldığınızda, tamamen farklılardı. Kötü değildi fakat sabah bazı şeyleri değiştirdim ve koşullar için doğru olan şey bu değildi. Şartların biraz daha iyi olacağını düşünmüştüm, ama öyle değildi."

Yarış temposu sorulduğunda Raikkonen, "Dün uzun sürüş yapamadım. Testlerde her gün birbirinden farklı olduğu için hiçbir fikrim yok. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise şöyle konuştu: "Kesinlikle geliştik. Sanırım testte gösterdiğimiz performansı burada onayladık. Üçüncü bölüme artık çok daha yakınız, bu yüzden daha iyi bir araca ve daha iyi bir güç ünitesine sahip olduğumuza eminiz.

"Elbette her zaman daha iyisini yapabilirsiniz, ancak bu harika bir turdu. Çok yakındık ve çok mutluyum. Yarışa lastikleri ve stratejisi seçme imkanı ile 12. sıradan başlamak, yarın için önemli bir avantaj olabilir."

"Yarın rüzgarla birlikte zorlu bir gün olacak, hava bugünden tamamen farklı görünecek ama sanırım dün ve testlerde gördüğümüz kadarıyla yarış hızımız da çok kötü değil. Bu yüzden yarın neler olacağını göreceğiz, gerçekten ilk 10'a yakınız, bu yüzden yarının hedefi puan almak olacak."