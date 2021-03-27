Aston Martin: "Yeni kurallar, düşük eğimli araçları 1 sn yavaşlattı"

Geçen sene Racing Point olan takım, sezonun ilk yarışı Bahreyn GP öncesinde pek iyi bir sıralama geçirmedi. Takımın yeni pilotu Sebastian Vettel 18. olarak ilk seansta elenirken Lance Stroll son seansa geçse de 10.luktan ileri gidemedi.

Geçen sene aynı pistte podyum mücadelesi veren takım, bu seneki taban kurallarının da etkisiyle şu ana kadar pek iyi performans gösteremedi. Takım, Mercedes gibi düşük eğim açısına göre tasarlanmış aracıyla çok performans kaybettiğini düşünüyor.

Sıralamaların ardından konuşan Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, "4 ay önce Bahreyn'de en son yarıştığımızda, Checo motor sorunu yaşayana kadar sağlam bir şekilde podyuma doğru gidiyorduk."

"Şu anda o performansın yanından bile geçmiyoruz. Bu doğrudan tüm takımlara uygulanan yeni 2021 aero kuralları nedeniyle yaşadığımız performans düşüşünün bir sonucu."

"Bahreyn'deki iki yarış - şimdiki ve 4 ay önceki - arasındaki sıralama derecelerini kıyaslarsanız, yüksek eğimli araçların düşük eğimli araçlara kıyasla tur başına bir saniye kazanmışlar gibi görünüyor. Bu açıdan Mercedes ve biz en kötü etkilenen takımlarız." dedi.

Szafnauer, özellikle kış döneminde Aston Martin'in F1'e dönüşü için gösterdikleri çabanın ardından bu durumu kabullenmenin zor olduğunu söyledi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer, "Mutlu değilim. Mutlu değilim diyorsam, iki harika pilotumuz için mutlu olmadığımızı söylüyorum. Yeni aracımızı tasarlayan, üreten ve piste çıkaran 500 personelimiz adına mutlu olmadığımızı; sponsorlarımız, partnerlerimiz ve taraftarlarımız için mutlu olmadığımızı söylüyorum."

"Bununla birlikte, tabii ki gelecek yarışlarda performans eksikliğini telafi etmek için çok çalışacağız." dedi.

Szafnauer, şasi ve gelişim kurallarındaki kısıtlamalar nedeniyle aracın temelinde büyük öneme sahip eğim açısını düzeltme açısından yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Testlerden ve bu hafta sonundan elde ettiğimiz verileri dikkatlice analiz etmemizin ardından, 2021'de getirilen yeni aerodinamik kurallar nedeniyle düşük eğim felsefesine sahip araçların, yüksek eğim felsefesine sahip araçlardan çok daha fazla zarar gördüğü açık."

"Özellikle taban boyutlarında ve araçların arka profillerinde yapılan değişikliklerin, düşük eğimli aero felsefesine sahip araçların, yani bizim ve Mercedes gibi olan araçların performansı üzerinde derin bir olumsuz etkisi var."

"Bu konu hakkında konuşan sadece biz değiliz. Dün Toto da FIA basın toplantısında bu konu hakkında konuştu."

"İstesek dahi aracı yüksek eğimli aero felsefesine göre değiştiremeyiz. Mercedes de bunu yapamaz çünkü bu seneki araçta yer alan süspansiyonlar onaylandı (homologe edildi)." dedi.

Yeni kuralların özellikle bazı takımları yavaşlatmak için mi getirildiğinin sorulması üzerine Szafnauer, "Benim söylediğim şey, 2021 için getirilen yeni aero kurallarının düşük eğimli aero felsefesine sahip araçları, yüksek eğim felsefesine sahip araçlardan daha fazla etkilediği."

"Bu yüzden Mercedes ve biz bundan etkilendik ancak yüksek eğim felsefesine sahip Red Bull, AlphaTauri, McLaren ve Ferrari gibi takımlar bundan etkilenmedi." şeklinde cevap verdi.