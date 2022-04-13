Red Bull, Verstappen'in Melbourne'de yolda kalmasına neden olan sorunu buldu

Haberi dinle

Max Verstappen, Melbourne'de ilk üç yarışta ikinci kez yolda kaldı ve hafta sonundan puansız ayrıldı.

Red Bull sürücüsü, yarış boyunca tempo anlamında Charles Leclerc'le mücadele edecek seviyede değildi. Buna rağmen rahat bir ikinciliğe doğru gidiyordu.

Ancak yarışın 39. turunda motorunda problem ortaya çıktı. Verstappen, takıma garip bir sıvı kokusu aldığını söyledi ve bunun üzerine yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Verstappen'den hemen aracını kenara çekmesini söyledi.

Aracı durdurduktan kısa bir süre sonra arka taraftan dumanlar ve alev yükseldi. Fakat yangın söndürücü bulunan bir görevli, yangına anında müdahale etti ve bu sayede hasar minimuma indirildi.

Bahreyn'de Verstappen, yakıt sistemindeki vakum nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Albert Park'taki sorunun nedeni ise şimdi ortaya çıktı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Speedweek'e, "Max'in aracındaki yaktı sızıntısının nedenini bulduk." diyerek pek fazla detaya girmedi.

Marko, bunun kısa vadede çözülüp çözülüp çözülemeyeceğiyle ilgili soruya ise, "Bu, çok karmaşık bir konu. Fakat sorun kesinlikle Bahreyn'de yaşadığımızla aynı değil." cevabını verdi.

Red Bull sorunun sebebini bulsa da, henüz bir çözüme sahip görünmüyor.

Hollandalı pilot, ilk üç yarışın adından Leclerc'in 46 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.