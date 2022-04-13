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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Red Bull, 2022 F1 aracında ağırlık azaltma çalışmalarına başladı

Red Bull, 2022'de Ferrari ile mücadele etmek istiyorsa hem aerodinamik performans bulup hem de aracının ağırlığını azaltması gerektiğinin farkında.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull, 2022 F1 aracında ağırlık azaltma çalışmalarına başladı
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Red Bull RB18'in griddeki en ağır araçlardan birisi olduğu düşünülüyor. Takım, önümüzdeki yarışlarda getireceği güncellemelerde daha hafif parçalar kullanarak aracını hafifletmeye çalışacak.

Bu kapsamda ilk güncellemelerden birisi, minik bir güncelleme olsa da Avustralya GP hafta sonunda geldi. Takımın Avustralya'ya getirmiş olduğu yeni ön kanatta hem aerodinamik revizyon yapıldı, hem de FIA'ya yapılan açıklamada ağırlığı azaltacak tedbirler alındığı bildirildi. 

Red Bull'un Avustralya'daki yeni ön kanadının kenar plakasının şeklinde ve yüzey kanatçığında değişiklik vardı.

Kenar plakasının daha açısal ön kısmı, arkasında daha kademeli bir eğrilik sağladı. Bu sayede takım ön tekerleklerin önündeki hava akışının davranışını değiştirmeye çalışırken üst kenarın uzunluğunu da önemli ölçüde kısaltmış oldu.

Buna ek olarak kenar plakası yüzeyindeki kavisli kanatçık yerine daha çok S şeklinde bir kanatçık eklendi. Ancak bu kanatçığın tasarımı, arka tarafının eskisi kadar agresif olmaması manasına geliyor.

Takımlar, kenar plakasının dış yüzeyinde yer alan bu kanatçığın şekli konusunda oldukça fazla kısıtlamaya sahipler. FIA, bu parçanın kirli havayı dışarı yönlendirme amaçlı kullanılmasını kısıtlamak istiyor.

S şeklinde kenar plakası kanatçığı ilk defa kullanılmıyor. Alpine ve Alfa Romeo takımları da benzer tasarımlara sahipler.

Melbourne'deki diğer güncellemeler

McLaren MCL36 rear brake winglet comparison

McLaren MCL36 rear brake winglet comparison

Photo by: Uncredited

McLaren, Avustralya GP'de takımların geçmişte olduğundan çok daha az tasarım özgürlüğüne sahip olduğu bir bileşen olan arka fren kanatçıklarının uç kısmında değişiklik yaptı.

Ancak takım, şu ana kadar genel trend olan materyali almak yerine sağ resimde noktalı yerde göreceğiniz üzere, uç kısmın boyutunu arttırmayı tercih etti.

Bu kanatçıklar, yalnızca o bölgedeki hava akışı dağılımında değil, aynı zamanda lastikten ve difüzörden gelen hava akımı üzerinde etkiye sahip olduğundan, en küçük değişikliklerin bile büyük bir etki yaratabileceğini düşündüğümüzde büyük öneme sahiptir.

Alpine takımı da aynı bölgede antrenmanda yeni bir kanatçık kenarı denedi ancak o parçayı sıralamalarda ve yarışta kullanmadı.

Ancak Alpine, performansını optimize etmek için testler ve ilk birkaç yarışta o bölgeyi birkaç kez yeniden modellerken, tabanın dış kısmında değişiklikler yaptı.

Alpine A522 outer floor strake comparison

Alpine A522 outer floor strake comparison

Photo by: Uncredited

Bu, tabanın kenarında da etkisi olan bir değişiklikti. Tabanın Venturi kanallarının üstüne gelen noktada, daha belirgin bir arka bölüm oluşturmak için sınır çizgisi daha yukarıya ve geriye taşınırken (beyaz noktalı çizgi), kırmızı ok ile gösterilen tabana geçiş bölgesi daha bombeli bir tasarımla değiştirildi.

Geçmişte bargeboard kanatçıkların kullanıldığı bu bölgede yer alan yeni dikey kaplamalar, geçmişte olduğu gibi yalnızca kendi başına değil, aynı zamanda tabanda yapılan herhangi bir optimizasyonla bağlantılı bir şekilde zengin bir performans kaynağı olacaktır.

Aston Martin AMR22 rear wing comparison

Aston Martin AMR22 rear wing comparison

Photo by: Uncredited

Aston Martin, art arda üçüncü yarış farklı tasarıma sahip arka kanatla piste çıktı. Takım bu şekilde, mevcut koşullar ve pist özellikleri için yere basma gücü ve sürüklenme arasında doğru dengeyi bulmaya çalıştı.

Özellikle kullanılan son arka kanatta, yeni kuralların teşvik ettiği kaşık şeklindeki kenar plakası bağlantısından ziyade daha düz ve geleneksel bir bağlantı tasarımı olması dikkat çekti.

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