Coulthard: "Leclerc'in Melbourne performansı, beni Schumacher zamanlarına götürdü"

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Michael Schumacher, Ferrari'de yarıştığı dönemde beş şampiyonluğu kazanmayı başardı ve özellikle 2000-04 yılları arasında oldukça baskın performanslar sergiledi.

Diğer tarafta Charles Leclerc, Ferrari'ye katıldığından bu yana ilk kez şampiyonluk savaşı verebilecek bir araca sahip gibi görünüyor.

Monakolu pilot, ilk üç yarıştaki performansıyla Ferrari'ye 2004'ten bu yana en iyi sezon başlangıcını getirdi. Schumacher o dönem ilk üç yarışın üçünü de kazanıp o zamanki puan sistemiyle 30 puan almıştı. Leclerc ise üç yarıştan ikisini kazandı ve 78 puandan 71'ini aldı.

Schumacher'in baskın olduğu yıllarda McLaren'da yarışan David Coulthard, Channel 4'a bu konuda şöyle dedi: "Aslında biraz ürperdiğimi söylemeliyim!"

"Beni Michael'ın Ferrari'de baskın olduğu zamanlara götürdü. Bütün korkularım tekrar geldi!"

"Charles'ın kaliteli ve harika bir pilot olduğunu söylememiz gerekiyor. Ferrari son dönemde çok sıkı çalıştı ve Mattia Binotto son iki yıldır performans eksikliğinin getirdiği baskıyla baş edebilecek bir karakterde olduğunu kanıtladı."

"Leclerc yarışı tam anlamıyla domine etti ve etkileyici bir gösteri sundu."

Coulthard, Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz'ın ise farklı turdan bir baskı hissettiğini söyledi.

"Sainz hata yaptığını biliyor ve çok sinirli. Hatalar birbiri ardına gelir. Şimdi kazanmasına izin veren bir araçla yarışıyor ve takım arkadaşı, önünde olması gereken kişi."

"Bu, gridin ortasında takım arkadaşınızla savaşmaktan tamamen farklıdır."

"Şimdiye kadar hep dünya şampiyonluğunu kazanabileceği bir aracın direksiyonunda olmayı hayal ediyordu. Şimdi buna sahip ama yarışları takım arkadaşı kazanıyor."