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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, sürücü kararında "duygu yerine verilere" dayanmış

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Red Bull, sürücü kararında "duygu yerine verilere" dayanmış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Christian Horner, 2021'de Alexander Albon'un yerine Sergio Perez ile anlaşma kararında Red Bull'un "duygular yerine gerçeklere" odaklandığına inandığını söyledi.

Cuma günü yapılan açıklamada Red Bull, 2021 sezonu için Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez ile anlaştığını, koltuğunu kaybeden Albon'un ise yedek ve test pilotu olarak görev alacağını duyurdu.

Enerji içeceği markası takım, 2020 boyunca Verstappen'in temposuna ayak uyduramayan Albon'un takımdaki geleceğini uzun süredir sorgulamaktaydı, ancak Taylandlı pilota sene sonuna kadar yerini kanıtlaması için şans tanıdı.

Ancak Perez, Sakhir'de Racing Point ile galibiyet aldıktan sonra ve Albon sezon boyunca sadece iki kez podyuma çıkınca Red Bull, Meksikalı sürücüyü kadroya dahil etme kararı aldı. 

Her ne kadar Horner, Albon'un "önemli bir gelişim" yakaladığını söylemiş olsa da, Verstappen ile olan farkın sezon boyunca aynı kaldığını söyledi.

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Aralarında Motorsport.com ekibinin de bulunduğu seçkin medya mensuplarına konuşan Horner, Albon'un RB16'da şanslı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Siz, size verileni alırsınız değil mi?"

"O, Formula 1'de ve F1'e Red Bull sayesinde geldi, ki o da bunun için oldukça minnettar. O hâlâ takımın bir parçası."

"Bu senenin aracı oldukça karmaşıktı. Bence sezon boyunca çok iyi bir gelişim yakalandı, özellikle sezonun son üçte birlik kısmında. Ancak daha önce de söylediğim gibi, size verileni alırsınız değil mi? Bence Alex ve Max arasındaki fark Avusturya'dan Bahreyn 2'ye kadar düzenli olarak istikrarlı kaldı. Abu Dhabi'de ise gayet iyi bir yarış çıkardı."

"Onun dışındaki her şeyi gayet iyi yaptı. O, inanılmaz bir yarışçı, takım içerisinde de çok centilmen bir insan. Takımda gerçekten çok popüler biri çünkü o çok iyi bir insan. Bu yüzden bu kararı vermek daha zor oldu."

"Ancak verilere baktığınızda ve duyguların aksine bir karar verdiğinizde, Sergio daha mantıklı olan bir karar."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, on the grid

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, on the grid

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, aldıkları kararı Albon ile Cuma günü paylaştıklarını ve "tabii ki de üzgün" olduğunu, ancak haberi kabullenmede "inanılmaz olgun" davrandığını söyledi.

Horner'ın açıklamaları şu şekilde: "O, verilen şanstan ve bu sene aldığı destekten ötürü oldukça minnettar, tabii ki 2022'de kendisine bir koltuk bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır."

"Şu anda onun önünde 2022 ve lastik testleri için oldukça önemli bir görev var, tabii ki buna 2022 aracının sanal dünyadaki gelişimi de dahil."

"2022'de işler nasıl ilerleyecek göreceğiz, ya Red Bull içerisinde ya da Red Bull'un dışında başka bir yerde."

Red Bull, Daniel Ricciardo'nun 2018'in sonunda takımdan ayrılmasından itibaren gridde iki rekabetçi araç ile mücadele etmekte oldukça zorlandı. Albon'dan önce koltuk sahibi olan Pierre Gasly, geçen sene takım ile çıktığı 12 yarışta benzer durumlarla karşı karşıya kalmıştı. 

Horner, bu seneki yarışlarda "kuyruk topçusu" olarak görev alabilecek bir sürücü olmadan yarıştıkları için Red Bull'un Verstappen'e, Mercedes ile olan savaş karşısında rekabetçi bir takım arkadaşı vermelerinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

"Her iki şampiyonada birden ciddi bir savaş vermek istiyorsanız iki aracın birden belirli bir seviyede mücadele edebiliyor olması çok önemli."

"Bunu Abu Dhabi'de net bir şekilde gördük. Gerek sürücüler, gerek takımlar şampiyonasında Mercedes'e karşı yarışabilmek için bu istikrara ihtiyacınız var."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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