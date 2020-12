Verstappen: "Perez sayesinde Mercedes'le savaş daha kolay olabilir"

Red Bull, Cuma günü yaptığı açıklama ile gelecek yıl Racing Point'ten ayrılan Sergio Perez'le anlaştığını ve Meksikalı sürücünün Alex Albon'un yeni takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini alıp, şampiyonayı dördüncü sırada noktalamayı başaran Perez, F1'deki en güçlü sezonunun ardından Red Bull'a geçecek.

Red Bull patronu Christian Horner, Perez'in bu yılki formunu görmezden gelmenin imkansız olduğunu ve Albon'un düzenli olarak Verstappen'in gerisinde kalmasının, Mercedes'le olan mücadelede işlerini zorlaştırdığını söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen ise, Perez'in daha rekabetçi olması halinde Mercedes'le mücadelede işlerinin daha kolay olacağını düşünüyor.

Verstappen, "Bunun performansım üzerinde bir etkisi olacağını sanmıyorum. Ama şimdi tüm yarış boyunca mücadelenin içinde olan ve biraz baskı yapmaya çalışan ikinci bir aracımız olacak."

"Mesela Abu Dhabi'de durum böyleydi, sonunda Alex oldukça yakındı. Ama çoğu zaman Mercedes fazladan bir pit stop ya da başka bir şey yapmaya çalışıyor ve bundan ötürü daha fazla zorluk çekiyorum, çünkü bu yıl oldukça rekabetçi olduğumuzda, çoğu zaman onları yenmeye çalışan tek araç bendim ve farklı bir şey yapmaya çalıştım."

"Ancak onlar her zaman onlardan birisiyle doğru stratejiyi yapabiliyorlar çünkü onlar her zaman aracın birisiyle bana cevap veriyor. Bu yüzden onlarla mücadele etmek her zaman biraz zordu."

Sergio Perez, Racing Point, on the pit wall after retiring from the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point, in his special edition helmet Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Umarım Checo her şeyden önce tüm takımı ileriye taşır, ancak aynı zamanda ayaklarımın her zaman yere basması için, bilirsiniz işte sizi zorlayan takım arkadaşları her zaman güzeldir, bu heyecan verici bir gelişme."

"Ve evet, umarım biz de - başlangıçtan itibaren biraz daha rekabetçi bir araçla - onların karar almalarında işleri biraz daha ilgi çekici ve zorlu yapabiliriz."

"Checo iyi bir adam. Lastiklere iyi bakıyor, iyi bir pilot, zeki ve bence fark yaratacak şey bu."

Verstappen, Perez'in harika bir sezon geçirdiğinin farkında.

"Bence harika bir sezon geçirdi ve sahip olduğu araçla çok iyi iş çıkardı. Ekibe biraz daha fazla deneyim getirecek. Onunla çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. O iyi bir adam, bu yüzden çok iyi anlaşacağımıza eminim ve umarım gelecek yıl iki araçla Mercedes için işleri biraz daha zorlaştırabiliriz."

Albon, 2021 yılında takımın test ve gelişim pilotu haline gelecek. Bundan ötürü de simülatörde bolca vakit geçirecek.

Verstappen, Albon'un takımın bir parçası olarak kalmasından memnun olduğunu söylerken, takım arkadaşının kim olması gerektiği konusundaki fikrini en başından itibaren söylediğini belirtti.

Verstappen, "Elbette bunun hakkında konuştuk ve ben sadece kendi dürüst fikrimi söyledim."

"Sanırım tüm yıl boyunca Alex için bazen durumun zor olduğu açıktı. Dürüst olmak gerekirse o harika bir adam ve takımın bir parçası olduğu için mutluyum.

"Ama günün sonunda kararı elbette Helmut, [Marko] Christian ve tabii ki Dietrich [Mateschitz] veriyor."

"Elbette kararı biraz daha önceden biliyordum. Ama günün sonunda önemi yok."