Hamilton: "Perez'in gelişi, Red Bull'u daha güçlü yapacak"

Max Verstappen, Red Bull'un her iki aracının birden potansiyel olarak savaşacak olması ile beraber gelecek sene dünya şampiyonu takıma karşı savaşabilmesini bekliyor.

İkinci güçlü bir arabanın önemi Abu Dhabi'de, Alex Albon'un iki Mercedes sürücüsünün strateji opsiyonlarını sınırlaması yaratması ve Verstappen'in yarışı kazanması ile beraber ortaya çıktı.

Her ne kadar yılı spesifik olarak yılı göstermemiş olsa da Hamilton, 2008 sezonunu hatırlattı. İngiliz pilot, dünya şampiyonluğunu kazanmayı başarmış olsa da McLaren takım arkadaşı Heikki Kovalainen, Hamilton'ı Ferrari sürücüleri ile olan savaşta yeterince destekleyememişti.

Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde: "Alex'e saygısızlık etmek istemem, ama yaptığımız yarışlarda ben ve Valtteri (Bottas), Max'a karşı mücadele ediyorduk."

"Ben Max'ın olduğu durumun içerisinde olmuştum, bir kere, spesifik olmam gerekirse McLaren'de, önde bulunan araç bendim ve ikinci araç savaşın içerisinde değildi."

"Bu yüzden Ferrari'ye karşı mücadele ederken strateji ile oynayabiliyorlardı ve bu da bizim işimizi oldukça zorlaştırıyordu."

"Bu yüzden doğal olarak bu hamle Red Bull'u daha güçlü yapacaktır, özellikle Sergio'nun performansı göz önüne alındığında. Bence Sergio bu sene inanılmaz sürdü ve bu fırsatı hak etti. Bu yüzden onun en üst seviyede bulunan takımlardan birine gitmesi ve bu fırsata sahip olmasından dolayı mutlu oldum."

"Onun Max'a karşı verdiği mücadeleyi görmek heyecan verici olacak. Ve bu da takım olarak bizim işimizi zorlaştıracak."

"Bu yüzden oyunumuzu bir üst seviyeye çıkarmamız gerekecek, çünkü bu uzun zamandır bizim görmediğimiz bir savaş olacak, iki sürücünün bize karşı mücadele edecek olması durumu."

"Ancak takım olarak bunu seviyoruz, bunun için çalışıyoruz. Rekabeti seviyoruz ve bu yüzden işler daha da heyecanlı olacak."

Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas da Meksikalı pilotun kendisine koltuk bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Sergio için çok mutluyum, bence F1'de bir koltuğu hak ediyor. Ve şu anda o da en üstte yarışan takımlardan birinde. Bu da iyi bir haber."

"Ve içimde Red Bull ile olan mücadelenin biraz daha sert olacağına dair bir his var, ancak ortada şu anda tamamen spekülasyonlarla alakalı bir durum var. Bu yüzden gelecek sene ne olacak göreceğiz. Evet, işler oldukça ilgi çekici olacak."