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Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Red Bull, Sergio Perez ile bir yıl daha devam etmeyi ve ardından Williams ile olan kontratı sona erecek Alex Albon'u takıma getirmeyi planlıyor.

Roberto Chinchero Ezel Tan
Alex Albon, Williams Racing, talks to the media

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2025 sezonu için kesinleşmiş bir koltuğa sahip dokuz sürücü arasında Alexander Albon da bulunuyor. Mart ayında Taylandlı sürücü hakkında pek çok söylenti çıksa da, Williams 2025 için kontratı bulunan Albon konusunda çok net bir tavır sergiledi ve takımda kalacağını söyledi.

Williams daha önce de George Russell'da benzer bir durum yaşamış ve kontratı tamamlanmadan Mercedes'e gitmesine izin vermemişti.

Her halükarda Albon'un geleceğiyle ilgili söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Bu söylentiler 2025 için olmasa da 2026 Red Bull koltuğuyla ilgili.

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Albon'un adının Red Bull'la anılmasının tek nedeni grubun çoğunluk hissedarı olan Taylandlı patron Chalerm Yoovidhya'nın olası ilgisi değil.

Takım Albon'un son yıllarda kaydettiği gelişimle artık çok daha iyi bir sürücü olduğundan emin.

Albon'un 2026'da Red Bull'a katılmasına yönelik bir senaryo ile Perez'in 2025 için takımla devam etmesi el ele gidiyor.

Horner ve Marko'nun Albon'u Williams'a bağlayan sözleşmeyi erken feshetmeye çalışması pek mümkün  değil çünkü çok fazla ödeme yapılması gerekecek.

Dolayısıyla Perez'i bir yıl daha tutup, sonrasında Albon'u takıma getirmek mantıklı olacak. Üstelik Perez, Red Bull'un 2024 için koyduğu hedeflere uygun şekilde ilerliyor. 

Eğer bu performansını Mayıs sonuna kadar devam ettirebilirse, Red Bull'daki beşinci sezonunu geçirmesi gayet olası.

Sergio Perez si augura il rinnovo del contratto per un anno

Sergio Perez si augura il rinnovo del contratto per un anno

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

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