Raikkonen, Bahreyn testinde Sainz'la yaşadığı olayı açıkladı

Bahreyn Uluslararası Pisti'den gerçekleştirilen sezon öncesi testinin üçüncü ve son günü dün gerçekleşti. Dün, gün sonu tablosunun yayınlanmasının ardından TV kameraları bir anda Sainz ve Alfa Romeo pilotu Raikkonen'in 10. viraj çıkışında yaşadığı mücadeleye çevrildi.

Sainz, testin son dakikalarında yumuşak lastikle bir dizi hızlı tur denemesi yapmaya çalışıyordu ve o noktada pist çıkış turunda olan Raikkonen'i geçmeye çalışırken ikili yan yana geldi.

Tekrar görüntülerinde Sainz'ın 10. virajda içeriye daldığı ve Raikkonen'in dönmesiyle iki aracın temas yaşadığı, Raikkonen'in son anda tepki vermesiyle daha büyük bir kazadan kaçınıldığı ve iki aracın da pist dışına çıktığı görüldü

Sainz daha sonra, turun kalan kısmında hayal kırıklığına uğramış şekilde Raikkonen'in aracını yakından takip etti ve Fin pilotu zorladı.

Olay hakkında konuşan Raikkonen, Sainz'ın arkasına geldiğini bilmediğini dile getirirken, araçların birbirlerine çok yaklaştığını, ancak temastan kaçındıklarını belirtti.

Raikkonen, "Bilmiyorum, temas ettiğimizi sanmıyorum. Orada olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sonrasında onu son dakikada gördüm ve sağa çekildim. Yine de bilmiyorum."

"Sanırım sinirlendi ve oyunlar oynamaya çalıştı. Sonuç olarak temas ettiğimizden şüpheliyim. Bir şey hissetmedim." dedi.

Raikkonen, sezon öncesi testinin son gününde 166 tur attı ve günün en çok tur atan ismi olmayı başardı.

Fin pilot, testi dördüncü en hızlı isim olarak tamamladı ve takım adına zorlu geçen 2020 sezonunun ardından ilerleme kaydettiklerini gösteren iyi bir sonuç elde etti.

Raikkonen, hissiyat anlamında geçen yıla göre bir adım ileri gittiklerini söylese de, test hakkında sonuç çıkarmak istemedi.

Raikkonen, "Bu sadece bir test, bu yüzden diğerlerinin ne yaptığını asla bilemezsiniz, ancak hissiyat anlamında kesinlikle geçen yıldan daha iyi. Sanırım geçen yılın sonuna kıyasla daha hızlı. Yine de daha önce de söylediğimiz gibi bu bir test ve bence aracın hissiyatı biraz daha iyi. Birkaç hafta içerisinde nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.