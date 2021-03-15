McLaren, difüzör konseptini diğer takımların kullanmamasına şaşırmış

Autosport/Motorsport.com’un geçen hafta ortaya çıkardığı bilgiye göre, Woking merkezli takım Bahreyn’deki sezon öncesi testlerine, yeni aero kurallarının kaybettirdiği yere basma gücünü kısmen geri kazandıran özel bir difüzörle gelmişti.

Bu sene difüzördeki kanatlar 50 mm kısaltılsa da, McLaren; kurallar sınırlamadığından, orta kısımdaki taban geçişini uzatarak daha derin kanatçıklar kullanmayı tercih etmiş.

McLaren teknik direktörü James Key, tasarımın kurallardaki açıklıklardan faydalanmadığı konusunda ısrar ederken, takımının “çok düz” bir konsept yaklaşımı sergilediğini belirtti.

Key, “Normal bir tasarım fikri ve bunu kullanan tek takım olmamız konusunda da biraz şaşırdığımızı söylemeliyim.”

“Bu, bu sene için pek çok kısmının değiştiği bir bölgede yaptığımız tek bir değişiklik. Y250 pozisyonu içerisinde aracın her iki tarafında da devam eden bir yüzey olacağına dair kesin bir regülasyon var. Şu anda aşağı yukarı her araçta gördüğünüz, o küçük alüminyum ya da karbon vortex oluşturucuları, aslında o kurala tabi. Yani basit ve düz bir fikir olduğunu söyleyebilirim.”

“3 boyutlu bir yüzeyden kesintiler aldığınızdan, bunu görebilmek için bir CAD ekranı kullanmanız gerekiyor, dolayısıyla CAD verisi olmadan regülasyonların içinde olduğunu ve sürekli bir yüzey olduğunu kanıtlamamızın zor olacağı bir şeyin, kuralların içinde olup olmadığını sorgulamanızı anlıyorum fakat gerçekten tüm tasarım bundan ibaret.” dedi.

McLaren’ın rakipleri elbette o bölgede daha uzun 2 kanat kullanmanın getireceği faydayı değerlendirecektir. Key de rakiplerinin sezonun erken safhalarında, kendi difüzör tasarımlarına geçmesini bekliyor: “Gördüğünüz tüm fikirlerde yapılacak ilk şeyin CAD’ı çalıştırmak olduğunu düşünüyorum."

"Dolayısıyla bu günlerde, diğer bir takımda gördüğünüz bir fikri hemen bir hafta içerisinde kullanabiliyorsunuz.”

“Eğer bir haftadan sonra bizim difüzörümüze, Mercedes’in tabandaki detaylarına ya da diğer herhangi bir şeye ilgi devam ederse, kolayca fikrin tekrarlanabileceğini göreceksiniz.”

“O noktadan sonra tamamen aracınızla nasıl çalışacağını anlamaya bakıyor, bunun temeli bu. Prensibi anladığınız için kendinize has bir geometri elde edebilirsiniz fakat sonrasında bunun aracınızla doğru şekilde çalıştığından emin olmalısınız. Difüzör fikrimiz bu çerçevede de çok stabil görünüyor.”

“Dolayısıyla muhtemelen bunu 1-2 hafta sürecek bir şekilde rüzgar tüneli testine tabi tutarsınız, sonrasında da üretirsiniz. Bu adımlar çok basit ve düz. Yani gerçekten fikri kullanmak için kendinizi zorlarsanız, fotoğrafı çektikten 3-5 hafta sonra parçayı aracınızda kullanabilirsiniz.”

Key, 2021 için tasarımın nasıl kullanılabileceğini öngören McLaren’ın aerodinami departmanını da övmeyi ihmal etmedi: “Size yeni fikirlerle gelebilecek bir takıma sahip olmanın her zaman güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ve bu konudaki tüm başarının aero departmanına ait olduğunu söylemeliyim.”

“Arka aero grubundakiler, yeni regülasyonları bu şekilde kullanmanın bir fırsat yaratabileceğini fark ettiler, dolayısıyla tüm başarı onlara ait.”

“Üstünde çok durulan ve görülen bir parça olmasından kaynaklanıyor olabilir fakat günün sonunda büyük resme baktığınızda, aracın arkasındaki kompleks bir parçanın sadece küçük bir kısmı. Birkaç hafta içinde buraya geri döndüğümüzde çoktan unutulmuş olacağına eminim.”