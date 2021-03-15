Mercedes, W12'nin arka tarafıyla ilgili denge sorunu yaşıyor olabilir

Mercedes, Bahreyn'deki testlerde diğer tüm takımlardan daha az tur attı. Ancak, arka arkaya yedi şampiyonluk kazanan Alman üreticinin endişe ettiği şey bu değil.

Mercedes, farklı virajlarda oldukça "gergin" ve öngörülemez davranan W12'nin arka tarafını daha dengeli hale getirebilmek adına çözüm arayışına girmiş durumda.

Testin son saatinde C5 lastikle piste çıkan Lewis Hamilton, en hızlı turunu C4 lastikle atan Max Verstappen'in Red Bull'undan 1.1 saniye yavaş kalmıştı.

Geleneksel olarak yeni aracını her zaman Silverstone'da, yani yeni sezon başlamadan hemen önce piste çıkaran Mercedes, bu sayede araçtaki olası sorunları bu şekilde gideriyordu. Ancak bu kez, Shakedown testini Bahreyn testinden önce değil, sonra yapma kararı aldılar. Sonuç olarak testin ilk gününde yaşanan vites kutusu sorunu, takımı tedirgin etmese de şaşkına çevirdi.

Ancak takımın endişesi dayanıklılık sorunları değil, pistte epey dengesiz görünen W12'nin arka kısmı gibi görünüyor.

Geçen yıl Mercedes'in en güçlü yanı, aracın dengesi ve hızlanmasıydı. Aracın arka kısmı çok sağlam olduğu için sürücüler araçlarını daha fazla zorlayabiliyordu. Ancak Hamilton, test boyunca aracın arka tarafı oldukça dengesiz olduğu için hızlanmada yavaş kaldı ve vakit kaybetti.

Hamilton, iki kez arkadan kayma yaşayarak da spin attı, ki bu İngiliz pilottan pek de görmeye alışık olduğumuz bir şey değil.

Bu yıl araçların taban tasarımı değişti ve Mercedes "benzersiz" bit tasarıma geçti. Aynı zamanda bu yıl yeni lastiklerde geçiş yapıldı. Tüm bunlar aracın arkasını daha dengesiz hale getirirken, takımın buna bir çözüm bulabilmesi için yaklaşık 12 günü olacak.

Auto Motor und Sport'un bu analizine göre eğer bir çözüm bulunamazsa, Red Bull sezonun ilk yarışına damga vurabilir.

Diğer yanda bazı kesimler, Mercedes'in blöf yaptığını düşünüyor ve düzlük hızıyla ilgili veriler, Mercedes'in motoru düşük güçte çalıştığını ortaya koyuyor. Düzlüklerdeki hız eksikliğinin bir başka nedeni de Red Bull'dan daha farklı bir pakete sahip olan arka kanat olabilir.

Mercedes'in bu hafta bir çekim günü düzenleyerek testlere devam etmesi bekleniyor. Muhtemelen bu çekim günü yarın gerçekleşecek.