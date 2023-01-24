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Formula 1 Haberler

Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek

Pietro Fittipaldi, 2018'den bu yana çalıştığı Haas Formula 1 takımının resmi test ve yedek pilotu olmaya devam edecek.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
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2020'nin sonunda sakatlığı nedeniyle yarışamayan Romain Grosjean'ın yerini alarak iki Formula 1 yarışına çıkan Brezilyalı sürücü, bu yıl WEC'in LMP2 sınıfında Jota için yarışacak.

Genç sürücü buna rağmen Haas'ın test ve yedek pilotu olmayı sürdürecek.

Haas'taki görevinin bir parçası olarak Fittipaldi, büyük olasılıkla Bahreyn'deki sezon öncesi test sürüşüne katılacak ve aynı zamanda yıl boyunca iki antrenman seansında da VF-23'ün direksiyonuna geçecek.

Anlaşmasının yenilenmesi hakkında konuşan Fittipaldi şunları söyledi: "Ailem olarak gördüğüm MoneyGram Haas F1 Team ile devam edeceğim için çok mutluyum.

"Bu, Haas'ın resmi yedek ve test pilotu olarak F1'deki beşinci sezonum olacak. Çok rekabetçi bir sezonun ardından 2023'e girecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Yeni aracı ve gelişimi göreceğim için heyecanlıyım. Umarım VF-23 ile ileriye doğru daha da büyük bir adım atabiliriz."

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım patronu Gunther Steiner, Haas'ın nasıl işlediğini çok iyi bilen Fittipaldi ile devam etmesinin tamamen mantıklı olduğunu açıkladı.

Steiner, "Formula 1'de başarının anahtarının süreklilik ve tutarlılık olduğunu daha önce söylemiştim. Pietro'nun 2023 sonuna kadar takımda kalması, sağlam temellere sahip olduğumuza inanmamı sağlıyor."

"Formula 1'de her türlü senaryoya karşı en iyi şekilde tepki verebilmeniz gerekir ve Pietro kendini kanıtlamış bir sürücü. 2020'de iki kez gösterdiği gibi her an direksiyona geçip sürüş yapmaya hazır."

"Geçen sezon VF-22 ile sezon öncesi testlere, iki antrenman seansına ve sezon sonu testine katıldı ve şaşırtıcı şekilde griddeki pek çok sürücünün aksine, bu aracın kendi tarzına uygun olduğunu söyledi, ki pist üstündeki zamanı bu kadar kısıtlıyken kulağıma epey hoş geldi."

"Kendisi takımımız için değerli isimlerden birisi, bu nedenle bu sezon bizimle devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Fittipaldi, iki kez dünya şampiyonu olan Emerson Fittipaldi'nin de torunu.

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