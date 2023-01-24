Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
Pietro Fittipaldi, 2018'den bu yana çalıştığı Haas Formula 1 takımının resmi test ve yedek pilotu olmaya devam edecek.
2020'nin sonunda sakatlığı nedeniyle yarışamayan Romain Grosjean'ın yerini alarak iki Formula 1 yarışına çıkan Brezilyalı sürücü, bu yıl WEC'in LMP2 sınıfında Jota için yarışacak.
Genç sürücü buna rağmen Haas'ın test ve yedek pilotu olmayı sürdürecek.
Haas'taki görevinin bir parçası olarak Fittipaldi, büyük olasılıkla Bahreyn'deki sezon öncesi test sürüşüne katılacak ve aynı zamanda yıl boyunca iki antrenman seansında da VF-23'ün direksiyonuna geçecek.
Anlaşmasının yenilenmesi hakkında konuşan Fittipaldi şunları söyledi: "Ailem olarak gördüğüm MoneyGram Haas F1 Team ile devam edeceğim için çok mutluyum.
"Bu, Haas'ın resmi yedek ve test pilotu olarak F1'deki beşinci sezonum olacak. Çok rekabetçi bir sezonun ardından 2023'e girecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum."
"Yeni aracı ve gelişimi göreceğim için heyecanlıyım. Umarım VF-23 ile ileriye doğru daha da büyük bir adım atabiliriz."
Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Takım patronu Gunther Steiner, Haas'ın nasıl işlediğini çok iyi bilen Fittipaldi ile devam etmesinin tamamen mantıklı olduğunu açıkladı.
Steiner, "Formula 1'de başarının anahtarının süreklilik ve tutarlılık olduğunu daha önce söylemiştim. Pietro'nun 2023 sonuna kadar takımda kalması, sağlam temellere sahip olduğumuza inanmamı sağlıyor."
"Formula 1'de her türlü senaryoya karşı en iyi şekilde tepki verebilmeniz gerekir ve Pietro kendini kanıtlamış bir sürücü. 2020'de iki kez gösterdiği gibi her an direksiyona geçip sürüş yapmaya hazır."
"Geçen sezon VF-22 ile sezon öncesi testlere, iki antrenman seansına ve sezon sonu testine katıldı ve şaşırtıcı şekilde griddeki pek çok sürücünün aksine, bu aracın kendi tarzına uygun olduğunu söyledi, ki pist üstündeki zamanı bu kadar kısıtlıyken kulağıma epey hoş geldi."
"Kendisi takımımız için değerli isimlerden birisi, bu nedenle bu sezon bizimle devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Fittipaldi, iki kez dünya şampiyonu olan Emerson Fittipaldi'nin de torunu.
Alakalı video
Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"
Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Son Haberler
Krack: "Aston Martin'in sözleri lafta kalmayacak"
Aston Martin patronu Mike Krack, markanın F1'e büyük yatırımlar yaptığını ve bunun karşılığını alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.
Alpine 2023'te bir sonraki adım için neler planlıyor?
2022'de ilk üç takımın verdiği mücadelenin arkasındaki grupta lider olmayı başaran takım, en azından sene sonundaki puanlar açısından Alpine olmuştu.
WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi
2023 World Superbike sezonu, bugün İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:38.597'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.
Sainz, Fiorano'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı
Carlos Sainz, 2023 sezonunun açılışını Fiorano'daki pistte SF21 ile yaptığı bir günlük sürüşle yaptı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.