Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Mario Andretti, son derece yetenekli olduğuna inandığı Mick Schumacher'in spora geri döneceği görüşünde.
Mick Schumacher, Haas F1 koltuğunu kaybetmesinin ardından 2023'ü Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirecek.
Fakat en iyi takımlardan birinde yedek pilot olmak, yılı hiçbir şey yapmadan geçirmekten daha iyi. Ayrıca bu, Mercedes bağlantılı takımlarla yarışma ihtimalinin de önünü açacak.
Efsanevi Amerikalı yarış pilotu Mario Andretti'ye göre Mick, Formula 1'e dönmenin yolunu bulacak.
RTL'e konuşan F1'in eski şampiyonu, "Eminim birileri onu takıma alacaktır. Böyle bir yetenek öylece çekip gidemez."
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Erik Junius
"Bence Mick geçen sezon hiç şüphesiz kendisini geliştirdi. Bunu aldığı sonuçlardan da görebilirsiniz."
"Schumacher soyadı zaferlerle bağlantılıdır ve Mick'in bunu gururla taşıdığına şüphem yok." dedi.
Andretti'nin değindiği konulardan birisi de 2023 şampiyonluk mücadelesiydi.
"Bence Mercedes yeniden kazanmak için her türlü çabayı gösterecek. Daha önce bu konuda hep başarılı oldular."
"Bu yıl üç takımın zafer için mücadele edeceğini ve bazen dördüncü bir takımın örneğin McLaren'ın araya gireceğini düşünüyorum."
"Ya da eğer her şeyi bir araya getirebilirlerse Aston Martin olabilir çünkü takımın yeni fabrikası tamamlanıyor ve orada artık Alonso var."
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