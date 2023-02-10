Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"

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Cuma günü Sepang pistinde, üç günlük MotoGP kış testi gerçekleştirilecek. Yamaha başlangıçta çok fazla test parçasına sahip olacak.

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow üç günlük shakedown testinde elinden geleni yaptı ve ilk işaretler olumluydu. Aslında Japon üretici, geçen yılın Eylül ayında yeni bir motor denemiş fakat Valensiya testinde istenen sonuçları gelmemişti.

Bu hafta ise işler daha iyi görünüyordu. Crutchlow, Malezya GP'sinden 5 km/s, 2022 kış testinden ise 8 km/s daha hızlıydı.

Quartararo, test öncesi Fransız Canal+'a yaptığı açıklamada, "Shakedown'ın son gününü Cal ile birlikte geçirdim."

"İyi görünüyor, ancak net bir şey söylemeden önce üç günlük testi geride bırakmak istiyorum. İşe koyulmak için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Yamaha'nın çok sıkı çalıştığını söyleyebilirim. Denememiz gereken ve son birkaç yıldır alışık olmadığımız pek çok yeni parça getirdiler."

"Kesinlikle yoğun üç gün olacak ve bu da iyi hissettiriyor." dedi.

Quartararo, hedefini ise net sözlerle açıkladı: "Hedefimiz şampiyonluk için mücadele etmek. Üzerinde çalıştığım tek şey bu: ikinci şampiyonluk."