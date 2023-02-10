Önceki / Pirro: "Ducati her şeyini göstermiyor çünkü kopyalanmak istemiyor" Sonraki / MotoGP Sepang testleri, 1. Gün: Bezzecchi lider, Ducati çok hızlı!
MotoGP / Sepang Şubat testi Haberler

Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"

Fabio Quartararo yeni sezon testlerine başlamak için sabırsızlanıyor fakat yapacak çok şey olduğu görüşünde.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Quartararo: "Bu yıl Sepang'da, diğer yıllara göre daha fazla işimiz var"
Haberi dinle

Cuma günü Sepang pistinde, üç günlük MotoGP kış testi gerçekleştirilecek. Yamaha başlangıçta çok fazla test parçasına sahip olacak.

Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow üç günlük shakedown testinde elinden geleni yaptı ve ilk işaretler olumluydu. Aslında Japon üretici, geçen yılın Eylül ayında yeni bir motor denemiş fakat Valensiya testinde istenen sonuçları gelmemişti.

Bu hafta ise işler daha iyi görünüyordu. Crutchlow, Malezya GP'sinden 5 km/s, 2022 kış testinden ise 8 km/s daha hızlıydı.

Quartararo, test öncesi Fransız Canal+'a yaptığı açıklamada, "Shakedown'ın son gününü Cal ile birlikte geçirdim."

"İyi görünüyor, ancak net bir şey söylemeden önce üç günlük testi geride bırakmak istiyorum. İşe koyulmak için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Yamaha'nın çok sıkı çalıştığını söyleyebilirim. Denememiz gereken ve son birkaç yıldır alışık olmadığımız pek çok yeni parça getirdiler."

"Kesinlikle yoğun üç gün olacak ve bu da iyi hissettiriyor." dedi.

Quartararo, hedefini ise net sözlerle açıkladı: "Hedefimiz şampiyonluk için mücadele etmek. Üzerinde çalıştığım tek şey bu: ikinci şampiyonluk."

paylaşım
yorumlar

Pirro: "Ducati her şeyini göstermiyor çünkü kopyalanmak istemiyor"

MotoGP Sepang testleri, 1. Gün: Bezzecchi lider, Ducati çok hızlı!
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Formula 1

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici" Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı" Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

MotoGP

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

MotoGP

Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika" Quartararo: "İnsanların Rossi karizmasında olduğumu söylemesi harika"

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

MotoGP
Yamaha Factory Racing renk düzeni tanıtım

Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım" Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

MotoGP
Shakedown testi

MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow MotoGP Shakedown 2. Gün: Islak zeminde lider yine Crutchlow

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

MotoGP

Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı Quartararo, motokros antrenmanı yaparken sol elini kırdı

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

MotoGP
Valencia GP

Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu" Quartararo: "Bugün galibiyete ulaşma şansımız yoktu"

Son Haberler

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

F1 Formula 1

Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım" Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

F1 Formula 1

Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil" Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

F1 Formula 1

Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu! Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

F1 Formula 1

Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.