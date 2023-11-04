Kubica, Jota Porsche ile WEC çaylak testine katılacak
Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, Pazar günü Bahreyn'de yapılacak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası çaylak testinde Jota Porsche 963 LMDh'yi deneyecek.
Hem Kubica hem de Jota, Bahreyn'de gerçekleştirilecek teste beraber çalışacaklarını doğruladılar. Taraflar, 2024 WEC sezonu için de anlaşmaya artık çok yakın.
Polonyalı pilot, Cumartesi günü Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak olan final yarışından bir gün sonra Jota'nın 963'ünü kullanıp kullanmayacağı sorusuna başlangıçta net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.
Jota takım patronu Sam Hignett de Kubica'nın bu sezon WEC'de Antonio Felix da Costa, Will Stevens ve Yifei Ye tarafından kullanılan aracın direksiyonuna geçip geçmeyeceği sorulduğunda kaçamak yanıt vermişti.
Ancak Kubica'nın gelecek yıl WEC'in Hypercar sınıfında Jota'ya katılmaya yakın olduğunu açıkladı.
Kubica, gelecek yıl iki araçla yarışacak Jota'nın görüştüğü üç eski Formula 1 pilotundan birisi.
Takım, F1 dünya şampiyonları Sebastian Vettel ve Jenson Button'la da görüşme halinde.
Görünüşe göre Jota, araç kiralama devi Hertz'in sponsor olduğu 963'lerden birinde bir tür 'süper takım' oluşturmaya çalışıyor.
Hignett ayrıca Formula E yarışı galibi Norman Nato'nun da Bahreyn'de Jota Porsche'yi test edeceğini doğruladı.
Antonio Felix da Costa'nın koltuğu için Nato düşünülürken, koltuğa oturacağı konuşulan Pietro Fittipaldi teste katılamayacak.
Brezilyalı pilot, test için yayınlanan son giriş listesinde yer alsa da, Rahal Letterman Lanigan Racing ile yaptığı IndyCar anlaşması sonrası artık listede değil.
Photo by: JEP / Motorsport Images
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