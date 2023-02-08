Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

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Horner, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte iki kez dünya şampiyonu için "25 yaşında ve gelişmeye devam ediyor" dedi.

Max Verstappen 2022'ye zor bir başlangıç yapsa da, durumu toparlamayı başardı ve sezonun bitimine uzun bir süre kala şampiyon oldu.

Horner, "Giderek daha da iyi oluyor, hâlâ gelişiyor."

"2021'de olağanüstüydü, 2022'de bir yıl öncesine göre daha da iyiydi. Max'in iyi olduğu yer de bu."

"Deneyim kazandıkça geliştiğini görüyorsunuz. Giderek daha komple ve çok yönlü hale geliyor."

"Baskıyla inanılmaz iyi başa çıkıyor. Ortaya koydukları olağanüstü." dedi.

Sergio Perez 2022'nin başında Verstappen ile mücadele etmeyi başarsa da sezon ilerledikçe geride kaldı.

Meksikalı pilot hedefinin şampiyon olduğunu söylüyor ancak Horner'a göre Verstappen'i yenmesi zor olacak.

Horner, "Checo kendisinden ne beklendiğini çok iyi biliyor."

"Max'in takım arkadaşı olmak ürkütücü. Bu her sürücü için böyledir. Checo durumu iyi idare ediyor. Takımlar şampiyonasında önemli bir rol oynadı ve şampiyonayı iki galibiyetle üçüncü bitirdi."

"Checo da 2021'de bize katıldığından beri kendini geliştirdi."

"Yine de Max dünya şampiyonu, o bir kıyas noktası. Checo elbette en yükseği hedeflemek zorunda, yoksa neden gridde olsun ki?"

"Sezonun geneline bakarsak -gerçekçi olmak gerekirse- Max şampiyonluk için daha iyi bir aday."

"Checo da mücadele etmek için gereken güce sahip ve takımlar şampiyonu olmak için her iki sürücüye de ihtiyacımız var." dedi.

Horner sadece Perez ve Verstappen değil, başka isimlerin de mücadeleye dahil olacağına inanıyor.

"Mercedes'in güçlü bir sürücü kadrosu var, Ferrari de güçlü. Her şey aynı zamanda kolektif çalışabilmekle de ilgili."