Önceki / Ben Sulayem, F1'e daha fazla müdahale etmeme kararı aldı Sonraki / Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Formula 1 Haberler

Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"

Takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in 2023'te Red Bull Racing'de öne çıkan sürücü olmaya devam edeceğine inanıyor.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak dehşet verici"
Haberi dinle

Horner, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte iki kez dünya şampiyonu için "25 yaşında ve gelişmeye devam ediyor" dedi.

Max Verstappen 2022'ye zor bir başlangıç yapsa da, durumu toparlamayı başardı ve sezonun bitimine uzun bir süre kala şampiyon oldu.

Horner, "Giderek daha da iyi oluyor, hâlâ gelişiyor."

"2021'de olağanüstüydü, 2022'de bir yıl öncesine göre daha da iyiydi. Max'in iyi olduğu yer de bu."

"Deneyim kazandıkça geliştiğini görüyorsunuz. Giderek daha komple ve çok yönlü hale geliyor."

"Baskıyla inanılmaz iyi başa çıkıyor. Ortaya koydukları olağanüstü." dedi.

Sergio Perez 2022'nin başında Verstappen ile mücadele etmeyi başarsa da sezon ilerledikçe geride kaldı.

Meksikalı pilot hedefinin şampiyon olduğunu söylüyor ancak Horner'a göre Verstappen'i yenmesi zor olacak.

Horner, "Checo kendisinden ne beklendiğini çok iyi biliyor."

"Max'in takım arkadaşı olmak ürkütücü. Bu her sürücü için böyledir. Checo durumu iyi idare ediyor. Takımlar şampiyonasında önemli bir rol oynadı ve şampiyonayı iki galibiyetle üçüncü bitirdi."

"Checo da 2021'de bize katıldığından beri kendini geliştirdi."

"Yine de Max dünya şampiyonu, o bir kıyas noktası. Checo elbette en yükseği hedeflemek zorunda, yoksa neden gridde olsun ki?"

"Sezonun geneline bakarsak -gerçekçi olmak gerekirse- Max şampiyonluk için daha iyi bir aday."

"Checo da mücadele etmek için gereken güce sahip ve takımlar şampiyonu olmak için her iki sürücüye de ihtiyacımız var." dedi.

Horner sadece Perez ve Verstappen değil, başka isimlerin de mücadeleye dahil olacağına inanıyor.

"Mercedes'in güçlü bir sürücü kadrosu var, Ferrari de güçlü. Her şey aynı zamanda kolektif çalışabilmekle de ilgili."

paylaşım
yorumlar

Ben Sulayem, F1'e daha fazla müdahale etmeme kararı aldı

Cosworth, F1'e dönmeyi düşünmüyor
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı" Verstappen: "Jetime değil misafirhaneme simülatör koyacağım, Marko yanlış anladı"

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor Red Bull, RB19'la ağırlığı büyük oranda azaltmayı hedefliyor

MotoGP'de yeni sezon heyecanı shakedown testiyle başlıyor

MotoGP'de yeni sezon heyecanı shakedown testiyle başlıyor

MotoGP
Shakedown testi

MotoGP'de yeni sezon heyecanı shakedown testiyle başlıyor MotoGP'de yeni sezon heyecanı shakedown testiyle başlıyor

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok

Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok

Formula 1

Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok Verstappen'in Pirelli lastikleriyle "özel bir sorunu" yok

Verstappen ve Ricciardo, Afrika'yı F1 takviminde istiyor

Verstappen ve Ricciardo, Afrika'yı F1 takviminde istiyor

Formula 1

Verstappen ve Ricciardo, Afrika'yı F1 takviminde istiyor Verstappen ve Ricciardo, Afrika'yı F1 takviminde istiyor

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Formula 1

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor

Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor

Formula 1

Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Formula 1

Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli" Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Formula 1

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Son Haberler

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

F1 Formula 1

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi? Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

F1 Formula 1

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

F1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak" Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.