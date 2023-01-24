Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"

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2021 yılıyla birlikte F1'e yeni bir bütçe sınırı getirildi ve takımların yıl boyunca yaptığı harcamalar kısıtlanmış oldu.

Bu, doğrudan çalışan sayısını ve çalışanlara verilen maaşı kısıtlamış oldu. Artık takımlar, işe aldıkları personelin seçiminde çok titizler ve birden fazla yeteneğe sahip olmalarına bakıyorlar.

Alpine F1 teknik direktörü Matt Herman Racingnews365.com'a yaptığı açıklamada, bütçe sınırı nedeniyle bazı çalışanların, birden fazla iş yapabilecek kabiliyette olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Herman,"Yıllar boyunca F1 takımları belirli departmanlarda çok iyi durumdaydı ve bu, daha fazla para yatırabildiğiniz zaman işe yarayan bir şey."

"Çünkü bir alanda en iyi hale gelmek isteyebilir ve bunun için daha fazla kişiyi işe alabilirsiniz."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Fakat artık sayılar sınırlı. Bu yüzden yapmaya karar verdiğimiz şey neredeyse insan sayısını azaltmak ve daha fazla çok yönlü kişiye sahip olmak."

"Bu, mühendislerin bir departmandan başka bir departmana taşınmasına olanak tanıyor."

"Mesela mühendislik ofisinde çok yönlü daha fazla kişi var. Onların belirli bir uzmanlık alanı var ama aynı zamanda başka alanları da var."

"Bu, insanları hareket ettirebileceğimiz anlamına geliyor. Eğer bir hafta arka süspansiyonun gelişiminden, ön kanat gelişimine odaklanmak istersek, bu insanları hareket ettirebilir ve onlardan faydalanabiliriz."

"Bunun faylarından birisi, mühendislerimizin daha ilgili ve motive hale gelmesi. Çünkü artan uzmanlık zaman zaman durağanlığa neden olabiliyor. Her yıl sadece arka süspansiyonun üst kısmı üzerinde çalışıyorsanız, bu aktif düşünmeye ve yeni fikirler üretmeye faydalı bir şey olmuyor."

"Mühendisleri ve uzmanları rotasyona tabi tutuyoruz, insanlar aracın farklı parçaları üzerinde çalışma fırsatı yakalıyorlar. Bu gerçekten fark yaratıyor çünkü kendi fikirleriyle geliyorlar, bu da çok yardımcı oluyor." dedi.