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Tsunoda: "AlphaTauri bazı alanlarda hâlâ sorun yaşıyor"

Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile katıldığı ilk testin ardından araçta bazı sorunlar olduğunu dile getirdi ve bu alanlarda gelişmeye ihtiyaç duyduklarını aktardı. Yine de genel olarak pozitif görünüyor.

Mark Bremer
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Tsunoda: "AlphaTauri bazı alanlarda hâlâ sorun yaşıyor"
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Perşembe günü AlphaTauri adına piste çıkan isim Yuki Tsunoda'ydı. Japon sürücü takımla üçüncü sezonuna başlıyor ve artık F1'de yarışmak için yeterli olduğunu göstermesi gerekiyor.

Geçen yıl AT03'ün zayıf olduğu noktalar, genç sürücünün kendisini göstermesini zorlaştırmıştı.

AlphaTauri yılı 35 puanla dokuzuncu bitirmiş, Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da bu yıl durumun değişmesi gerektiğini dile getirmişti.

AT04 bu açıdan yeni bir başlangıç noktası olacak ve bugün yeni aracı gerçek anlamda ilk kez test eden Tsunoda, karmaşık duygular içerisinde.

Tsunoda, "Açıkçası olumlu hissettim."

"Aracın bazı kısımları geçen yıla kıyasla önemli ölçüde gelişti. Bu iyi bir şey ama hâlâ bazı sorunlar var."

"Bazı alanlarda geçen yılla aynı kısıtlamalara sahibiz. Fakat 30 tur attım, yani henüz pek fazla değil."

"Günün geri kalanında Nyck sürüş yapacak ve sonra duruma tekrar bakacağız. Fakat genel duygu gayet pozitif."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
2/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
3/10

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
4/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
5/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
6/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
7/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
8/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, leaves the garage
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, leaves the garage
9/10

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
10/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Özellikle hızlı virajlarda araç çok daha iyi hissettiriyor. Yüksek hızlı bölümlerde yaşadığımız kayma, önceki aracın zayıflıklarından biriydi. Bu konuda kesinlikle ileriye doğru gittik."

"Yavaş virajlarda ise dengeyi artırmanın yolunu arıyoruz. Araç henüz çok tutarlı değil ancak yorum yapmak için henüz erken."

"Bugün rüzgar da çok sertti. Yani bunun da etkisi oldu. Önümüzdeki birkaç gün içinde durumun nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

Tsunoda şimdiden De Vries'den bir şeyler öğreniyor

Tsunoda'nın bu yıl De Vries gibi yeni bir takım arkadaşı var.

Tsunoda, yeni takım arkadaşının Pierre Gasly gibi büyük bir deneyimi olmamasına rağmen kendisinden çok şey öğrendiğini söyledi.

"O sıradan bir çaylak değil. Birkaç gündür onunla çalışıyorum ve çok büyük bir deneyime sahip, özellikle de takıma yönelik geri bildirimleri ve sürüşten sonra söyledikleri çok değerli."

"Şu ana kadar ortaya koydukları etkileyici, kesinlikle bunlardan çok fazla şey öğreniyorum."

"Elbette henüz birlikte sürüş yapmadık ama geri bildirimler iyi. Dolayısıyla takıma kesinlikle yardım edebilir."

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