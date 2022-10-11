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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor

Haas F1 yedek pilotu Pietro Fittipaldi, mevcut Formula 1 sezonunun son kısmında Haas ile iki antrenman seansına katılacak.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Fittipaldi, Haas ile iki cuma antrenmanına katılmaya hazırlanıyor
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Pietro Fittipaldi, Haas'ın yedek pilotluğunu yapıyor ve 2020 yılında iki Formula 1 yarışında yer almıştı. 

Kurallar gereği takımlar, yıl içerisinde iki antrenman seansında, F1'de üç yarışa çıkmamış pilotları piste çıkarmak zorundalar.

Haas da tercihini genç sürücü Fittipaldi'den yana kullandı. Brezilyalı sürücü bu kapsamda önce Mick Schumacher'in, sonra Kevin Magnussen'in aracını devralacak.

Fittipaldi'nin sürüş yapacağı yarışlar Meksika ve Abu Dhabi GP olacak. Ayrıca Antonio Giovinazzi de Amerika GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak.

Haas henüz 2023 sürücü kadrosuna karar vermedi ve ikinci koltuk için üç pilotun adı geçiyor. Giovinazzi son dönemde koltukla bağlantılı olsa da görünüşe bakılırsa artık en gözde seçenek değil.

Alman Bild gazetesine göre ikinci koltuk için iki ana aday Schumacher ve Nico Hulkenberg.

Schumacher'in takımda kalma ihtimalinin son haftalarda iyice arttığı konuşuluyor.

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