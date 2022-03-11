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Fittipaldi: "Haas koltuğunu kaçırmak canımı acıttı"

Pietro Fittipaldi, Haas ile Formula 1'de yarışma fırsatını kaçırmasının "üzücü" olduğunu fakat takımın Kevin Magnussen'le yeniden anlaşmasını anladığını belirtti.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Fittipaldi: "Haas koltuğunu kaçırmak canımı acıttı"
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Haas, Uralkali'nin isim sponsorluğu anlaşmasını feshetti ve Nikita Mazepin ile yollarını ayırdı. Bundan ötürü de son iki haftadır ikinci pilot arayışındalardı.

Takım patronu Gunther Steiner, eğer Mazepin ile yarışamazlarsa ilk tercihlerinin 2020'nin son iki yarışında Romain Grosjean'ın yerini alan Pietro Fittipaldi olduğunu söylüyordu.

Fakat takım, çarşamba günü yaptığı açıklama ile, Magnussen'le çok yıllık bir anlaşma yaptıklarını ve Danimarkalı sürücünün yeni sezonda takıma geri döneceğini duyurdu. Magnussen, 2017 ve 2020 yılları arasında arka arkaya dört yıl Haas'ta yarışmıştı.

Fittipaldi, takımın daha fazla tecrübesi olan bir isimle anlaşmasını anladığını söylese de, bu fırsatı kaçırdığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Fittipaldi, "Steiner bana sadece iki adayın değerlendirildiğini ve birinin ben olduğumu söyledi. Diğer sürücünün kim olduğunu bilmiyordum."

"Bu isim Kevin'dı ve karar onun lehine verildi. Takımın kararına saygı duyuyorum. Elbette bir yarışçı olarak hayal kırıklığı yaşamama neden oluyor, canımı acıtıyor çünkü sahip olduğumuz potansiyeli, ortaya koyabileceğimi bildiğim potansiyelin farkındayım."

"Steiner bana 'Deneyimli birine ihtiyaç duyuyorduk' dedi ve bunu anlıyorum... Bu karar takıma olan bağlılığımı değiştirmiyor ve hikayemiz burada bitmiyor."

"Çalışmaya devam edeceğim. Kariyerim boyunca pek çok zorlukla karşı karşıya kaldım. Bu da onlardan birisi. Yapabileceğim tek şey daha çok çalışmak."  dedi.

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Fittipaldi, 2017'den bu yana Formula 1'de tam zamanlı olarak yarışan ilk Brezilyalı olmasının, özellikle doğup büyüdüğü Miami'de harika hissettireceğini düşünüyordu.

Fittipaldi, "Ne yapabilirdik bilemiyorum ama Brezilya ile harika olurdu. Genel anlamda her şey için harika olurdu."

"Miami GP... Açıkçası ben Miami'de doğdum. Bunun gerçekleşebileceğini düşündüm. Fakat sorun değil, gerçekten problem değil. Yarın yeni bir güne uyanıyorsunuz ve o gün daha çok çalışmanız gerekiyor."

“Karşıma başka bir fırsat daha çıkacak, hikayenin burada bitmediğini biliyorum. Günther'e verilen karar ne olursa olsun takıma eskisi kadar bağlı olduğumu söyledim. Beni araca geçirdiği her an için olabildiğince hazır olacağım." dedi.

Fittipaldi, 2022 sezonunda Haas'ı yedek pilot rolüyle desteklemeye devam edecek.

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