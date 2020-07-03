Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"

Bu sene Mercedes'in geçen seneki konseptine geçiş yapan Racing Point, kış testlerindeki performansını bugün de piste yansıttı.

Perez, bugün en hızlı isim olan Lewis Hamilton'on 0.641 sn gerisinde 3. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 7. sırada kendisine yer buldu.

Perez, "İyi bir gündü. Farklar çok yakın. Her şey aşırı yakın ancak burası çok kısa bir pist."

"Yarın her şeyi bir araya getirmek çok önemli olacak ve gerçekten nerede olduğumuzu göreceğiz. Bir fikrimiz var ancak herkes elini yarın gösterecek ve o zaman gerçekleri göreceğiz. Yukarılarda olursak güzel olur."

"Böylesi küçük bir pistte yarım saniyeden fazla yavaştık. Ferrari, Red Bull, Renault ve McLaren pilotları bizden 0.1 sn daha yavaştı. Bu yüzden aşırı heyecan yapabileceğimiz bir durum yok."

"Farklar aşırı yakın, bu yüzden umarım yarınki sıralamalarda harika bir turu bir araya getirebiliriz." dedi.

Buna karşı Perez, geçen seneye göre performanslarının çok daha iyi olduğunu kabul ediyor.

Perez, "Her şeyi adım adım geçmeliyiz ancak zirvedeki takımlarla farkı kapattığımız kesin. Geçen seneye çok geride başlamıştık ancak bu sene sezon başlangıcında mücadeleye hazırız."

"Bu harika bir araç. Fabrikada takım muhteşem bir iş başardı ve altımızdaki araç iyi çalışıyor."

"Bu yüzden onları gururlandırmak için bu hafta sonu harika bir sonuç almayı umuyorum. Ancak daha çok çalışmamız gerekiyor. Birçok şeyi geliştirmemiz ve aracı cumartesi ile pazar gününe hazır hale getirmemiz gerekiyor."

"Pist sıcaklığında yarın ve pazar günü iyi yükseliş göreceğiz. Bu yüzden çok ilginç bir hafta sonu olacak çünkü henüz bilmediğimiz birçok şey var." dedi.

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