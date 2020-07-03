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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"

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Perez: "Üçüncülüğe rağmen aşırı heyecan yapmamalıyız"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Tem 2020 19:20

Racing Point pilotu Sergio Perez, Avusturya'da 2. antrenman seansında Mercedes pilotlarının arkasında 3. olmalarına rağmen aşırı heyecan yapmamaları gerektiğini söyledi.

Bu sene Mercedes'in geçen seneki konseptine geçiş yapan Racing Point, kış testlerindeki performansını bugün de piste yansıttı.

Perez, bugün en hızlı isim olan Lewis Hamilton'on 0.641 sn gerisinde 3. olurken takım arkadaşı Lance Stroll 7. sırada kendisine yer buldu.

Perez, "İyi bir gündü. Farklar çok yakın. Her şey aşırı yakın ancak burası çok kısa bir pist."

"Yarın her şeyi bir araya getirmek çok önemli olacak ve gerçekten nerede olduğumuzu göreceğiz. Bir fikrimiz var ancak herkes elini yarın gösterecek ve o zaman gerçekleri göreceğiz. Yukarılarda olursak güzel olur."

"Böylesi küçük bir pistte yarım saniyeden fazla yavaştık. Ferrari, Red Bull, Renault ve McLaren pilotları bizden 0.1 sn daha yavaştı. Bu yüzden aşırı heyecan yapabileceğimiz bir durum yok."

"Farklar aşırı yakın, bu yüzden umarım yarınki sıralamalarda harika bir turu bir araya getirebiliriz." dedi.

Buna karşı Perez, geçen seneye göre performanslarının çok daha iyi olduğunu kabul ediyor.

Perez, "Her şeyi adım adım geçmeliyiz ancak zirvedeki takımlarla farkı kapattığımız kesin. Geçen seneye çok geride başlamıştık ancak bu sene sezon başlangıcında mücadeleye hazırız."

"Bu harika bir araç. Fabrikada takım muhteşem bir iş başardı ve altımızdaki araç iyi çalışıyor."

"Bu yüzden onları gururlandırmak için bu hafta sonu harika bir sonuç almayı umuyorum. Ancak daha çok çalışmamız gerekiyor. Birçok şeyi geliştirmemiz ve aracı cumartesi ile pazar gününe hazır hale getirmemiz gerekiyor."

"Pist sıcaklığında yarın ve pazar günü iyi yükseliş göreceğiz. Bu yüzden çok ilginç bir hafta sonu olacak çünkü henüz bilmediğimiz birçok şey var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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