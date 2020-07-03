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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"

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Leclerc: "Virajlarda vakit kaybediyoruz"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 19:08

Charles Leclerc, Ferrari'nin özellikle hızlı virajlarda vakit kaybettiğini ve araçların birbirlerine çok yakın olduğunu söyledi.

Charles Leclerc her iki antrenman seansında da geride kalırken, Ferrari'nin performansı genel olarak beklentilerin altındaydı.

Monakolu pilot, seans sonrası verdiği demeçte, günün bekledikleri gibi geçmediğini itiraf etti.

“Araca geri dönmek iyi hissettirdi ama öte yandan bizim için harika bir gün değildi. Beklediğimiz gibi birbirlerine yakın olan çok sayıda araç vardı, bir yandan bunu görmek heyecan verici ama öte yandan sıralamada biraz daha yukarıda olmak istiyoruz. Yarın için çok çalışmalıyız ve nasıl gittiğimizi görmeliyiz"

"Denge o kadar da kötü değil ama şu noktada tamamen iyi durumda da değil. Bu yüzden genel performansı arttırmak için oldukça sıkı çalışmamız gerekiyor."

"Diğerlerine göre virajlarda hız kaybediyoruz, aracın dengesi gayet hissettiriyor ancak aracın genel yol tutuşu sadece tek sorunumuz değil, aynı zamanda tüm paketi de geliştirmemiz gerekiyor."

Sebastian Vettel de yol tutuş olmadığından yakındı.

"Bence çalışma anlamında iyi bir gün oldu, araçlarla ilgili hiçbir problemimiz yoktu ve genel olarak tekrar pistte olmak güzeldi. Takım yeni prosedürlere iyi adapte oldu ve sorunsuz şekilde normal hızda çalıştı."

"Hız ve rekabet açısından, ilginç bir gün olduğunu düşünüyorum. En üstte olmadığımızı gördük ve Mercedes'in beklendiği gibi çok güçlü olduğunu da gördük. Yarın geri bildirimler açıkça daha önemli olacak, içinde olacağımız grubun lideri olmaya çalışacağız."

"Renault, McLaren ve Racing Point'e çok fazla dikkat etmedik. Pistte nasıl bir  yakıt yüküyle sürüş yaptıklarını tahmin etmek zor. Yarın daha net fikirlere sahip olacağız. Bugün gördüklerimizden sonra sadece Mercedes'in en hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Red Bull'un potansiyeli henüz net değil, her şeyi gösterdiklerini zannetmiyorum. Umarım yakında mücadelenin içinde oluruz."

"Şu anda bu farkı kapatabileceğimizi sanmıyorum, orada savaşabilecek hızımız yok. Ama araç daha hızlı olabilir. Bu yüzden çalışmak ve onu geliştirmek  bize kalmış. Yapmamız gereken şey bu. Doğrudan rakiplerimize bakarsak, onlara kıyasla yeterli yol tutuş ve yere basma gücümüz yok. Ayrıca düzlüklerde de sorun var çünkü daha fazla sürüklenme var. Tüm bu sorunların bir karışımı..."

 
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Editör Kemal Şengül

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