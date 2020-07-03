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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"

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yorumlar
Magnussen: "Racing Point korkulduğu kadar hızlı"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 19:45

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, cuma günkü antrenman turlarının ardından umutlu konuşsa da Racing Point'in performansını "korkutucu" şeklinde yorumladı.

Haas geçen yıl çok zor bir sezonu geride bıraktı ve bu yıl nasıl bir performans gösterecekleri merak konusuydu.

Bugün her iki Haas pilotu da ilk ona girmekte zorlandı. Diğer tarafta Racing Point her iki seansta da ilk beşe girmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan Kevin Magnussen, "Araca geri dönmek harika ve biliyorsunuz, geri dönme konusunda çok endişeliydim. Çok uzun süredir beklediğim için çok sabırsızlanıyordum ve özlemiştim. Evet, iyi bir gün geçirdim ve yaptığımız şey oldukça olumluydu. Aracı daha iyi tanımak güzel. Sonuçta oldukça olumlu."

"Bu yıl geçen yılki gibi mi olacak bilmiyorum. Yani bugün o kadar da kötü hissetmedim ama geçen yıl öğrendiğimiz şey: mesela bir şey hakkında olumlu hissedebilirsiniz fakat yarışta her şey tersine dönebilir ve kendinizi beklediğinizden daha zor bir durumda bulabilirsiniz. Yani iyi olacağını söylemekten ve yarışta işlerin tersine döndüğünü görmekten yoruldum. Sanırım bu yıl sadece yarış yarışı düşüneceğim, eğer iyi giderse güvenimiz artacak ama başlangıçta hiçbir şey vaat etmeyeceğim. Yarıştan yarıştan yarışa neler olacağını göreceğiz. Bence çok çalıştık ve daha iyi olmak için elimizden geleni yaptık. Yani pozitifim ama temkinliyim."

"Rekabet açısından kötü değiliz ama Racing Point çok, çok hızlı ve biraz ulaşılamaz gibi görünüyorlar. McLaren hâlâ hızlı, Renault da böyle. Racing Point'in McLaren ve Renault'nun önünde olması dışında tablo geçen yılla hemen hemen aynı. Size Renault ve McLaren ile savaşamayacağımızı söylemiyorum. Bilirsiniz onlar daha güçlü taraflar, ama henüz ilk gündeyiz, yarın durum değişebilir."

"Racing Point'in olabileceğinden korktuğumuz kadar hızlı olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı görünüyorlar, ancak yakıt seviyelerinin nasıl olduğunu asla bilemezsiniz. Ancak beklentileri karşılıyor gibi görünüyorlar." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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