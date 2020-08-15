Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Yarış:
16 Saat
:
40 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor

paylaşım
yorumlar
Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Ağu 2020 19:51

Sergio Perez, dördüncü olmayı başardığı sıralama turlarından sonra yarışta podyumun son basamağı için Max Verstappen’le savaşmayı hedefliyor.

Perez, kendisine COVID-19 teşhisi konulmasının ardından Silverstone’daki iki yarışı kaçırmıştı, ancak bu hafta Barcelona’da pistlere geri döndü.

Meksikalı sürücü, sıralama turlarını Max Verstappen’in 0.2 saniye arkasında etkileyici şekilde dördüncü tamamladı.

Perez, Racing Point’in Verstappen’i yenebilmek için yeteri kadar hızlı olup olmadığından emin olmasa da, zorlu yarış koşulları göz önüne alındığında podyum için Red Bull sürücüsüyle savaşabileceğini düşünüyor.

Perez, “Eğer iyi bir start alabilirsek ve Max’in önüne geçebilirsek, onu arkamızda tutabiliriz.”

“Burada geçiş yapmak kolay değil ve yarın çok fazla lastik koruması ve yönetimi yapacağız.”

“Red Bull’u yenebilecek hızımız pek yok, ancak kim bilir? Eğer ilk turda öne geçebilirsek, kim bilir?” dedi.

Tüm sürücüler, yüksek sıcaklıklar sebebiyle bu hafta sonu lastik yönetiminde zorlandı. Pist sıcaklığının 50 dereceye kadar yükseldiği zamanlar da oldu.

Yarışa ilk 10’dan başlayacak tüm sürücülerin, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastikle sürüş yapacak olmalarıyla beraber iki pit stratejisi izlemeleri bekleniyor.

Perez bu konuda, “Bu, ilk turlarınızın nasıl geçeceğine, sıcaklıklara ve rüzgara bağlı. Rüzgarın, dengeye ve aracın kayma seviyesine büyük bir etkisi var. Yarın için her şey açık.” dedi.

 

Lance Stroll ise yarışa takım arkadaşı Perez’in arkasında, Red Bull’un diğer sürücüsü Alex Albon’ın önünde beşinci sıradan başlayacak.

Stroll, cumartesi günü Racing Point’in daha fazlasını elde edemeyeceğini ancak yarışta Red Bull’larla savaşma şansı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Stroll, “Red Bull, sıralama turlarında bizden daha iyi göründü. Beşincilikten memnun olmalıyız.”

“Beşincilikten mutluyum, yarın için iyi bir pozisyondayız. Alex’in iyi bir hıza sahip olmasını bekliyorum. Geçen hafta Silverstone’da bunu gösterdi.”

“Kendi yarışımıza odaklanmalı, iyi bir start almalı ve stratejiyi en iyi hale getirmeliyiz. Odaklanabileceğimiz şeyler bunlar.”

“Yarın, çok sıcak bir yarış olacak. Herkes için zorlu bir yarış olmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

Önceki haber

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Q2'de elenen Vettel: "Araçtaki bazı sorunlarla ilgili cevabım yok"

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
38dk

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor

Son Haberler

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor
F1 Formula 1 / Son dakika
38dk

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

Grosjean: "Cuma günkü tempomuzdan eser yok"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Grosjean: "Cuma günkü tempomuzdan eser yok"

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

2
Formula 1

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

1s
3
Formula 1

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

4
Formula 1

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

2s
5
Formula 1

Sky İtalya: "Türkiye, 15 Kasım'da F1'e ev sahipliği yapacak!"

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor
F1

Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
F1

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

Grosjean: "Cuma günkü tempomuzdan eser yok"
F1

Grosjean: "Cuma günkü tempomuzdan eser yok"

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı
F1

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar
F1

Mercedes pilotları, son haklarında neden daha iyi olamadıklarını bilmiyorlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.