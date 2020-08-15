Perez, podyum mücadelesi vermeyi umuyor

Perez, kendisine COVID-19 teşhisi konulmasının ardından Silverstone’daki iki yarışı kaçırmıştı, ancak bu hafta Barcelona’da pistlere geri döndü.

Meksikalı sürücü, sıralama turlarını Max Verstappen’in 0.2 saniye arkasında etkileyici şekilde dördüncü tamamladı.

Perez, Racing Point’in Verstappen’i yenebilmek için yeteri kadar hızlı olup olmadığından emin olmasa da, zorlu yarış koşulları göz önüne alındığında podyum için Red Bull sürücüsüyle savaşabileceğini düşünüyor.

Perez, “Eğer iyi bir start alabilirsek ve Max’in önüne geçebilirsek, onu arkamızda tutabiliriz.”

“Burada geçiş yapmak kolay değil ve yarın çok fazla lastik koruması ve yönetimi yapacağız.”

“Red Bull’u yenebilecek hızımız pek yok, ancak kim bilir? Eğer ilk turda öne geçebilirsek, kim bilir?” dedi.

Tüm sürücüler, yüksek sıcaklıklar sebebiyle bu hafta sonu lastik yönetiminde zorlandı. Pist sıcaklığının 50 dereceye kadar yükseldiği zamanlar da oldu.

Yarışa ilk 10’dan başlayacak tüm sürücülerin, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastikle sürüş yapacak olmalarıyla beraber iki pit stratejisi izlemeleri bekleniyor.

Perez bu konuda, “Bu, ilk turlarınızın nasıl geçeceğine, sıcaklıklara ve rüzgara bağlı. Rüzgarın, dengeye ve aracın kayma seviyesine büyük bir etkisi var. Yarın için her şey açık.” dedi.

Lance Stroll ise yarışa takım arkadaşı Perez’in arkasında, Red Bull’un diğer sürücüsü Alex Albon’ın önünde beşinci sıradan başlayacak.

Stroll, cumartesi günü Racing Point’in daha fazlasını elde edemeyeceğini ancak yarışta Red Bull’larla savaşma şansı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Stroll, “Red Bull, sıralama turlarında bizden daha iyi göründü. Beşincilikten memnun olmalıyız.”

“Beşincilikten mutluyum, yarın için iyi bir pozisyondayız. Alex’in iyi bir hıza sahip olmasını bekliyorum. Geçen hafta Silverstone’da bunu gösterdi.”

“Kendi yarışımıza odaklanmalı, iyi bir start almalı ve stratejiyi en iyi hale getirmeliyiz. Odaklanabileceğimiz şeyler bunlar.”

“Yarın, çok sıcak bir yarış olacak. Herkes için zorlu bir yarış olmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.