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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"

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Leclerc: "Bugünkü sıralama turlarından memnun değilim"
Ekleyen:
15 Ağu 2020 21:37

Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2020 İspanya GP sıralama turlarından hiç memnun kalmadığını söyledi.

Sebastian Vettel'in 11. olarak 2. seansta elendiği sıralamalarda Leclerc, son seansa geçse de 9. sıradan daha ileriye gitmeyi başaramadı.

Leclerc son seansta, ikinci seanstaki derecesinin de gerisinde kaldı ve pole pozisyonundan 1.5 saniye geride ancak 9. olabildi.

Leclerc, "Bugünkü sıralamalardan mutlu değilim. Sıralamalara iyi başladık ancak seans boyunca ilerledikçe daha fazla performans kaybettik. Aracın ön tarafı dönmüyordu ve seans ilerledikçe araç daha kötüye gitti. Artık olanları analiz etmeli ve neden böyle olduğunu anlamalıyız." 

"Bazı alanlara odaklanmadık. Tur boyunca iyi olmamızı sağlayacak ayarlar yapmaya çalıştık. Bunun için ilk sektörden ziyade 2. ve 3. sektöre odaklandık. Sonucu bu."

"Her zaman zor olduğunu söylerim ancak kafa yapısı olarak iyimserim. Bekleyip görelim. Kolay olmayacak çünkü 11. sıradan itibaren başlayacak pilotlar istedikleri lastikleri seçebilecekler. Bize göre farklı lastikler kullanacaklarını düşünüyorum."

"Kağıt üstünde bu en iyi strateji olabilir ancak bakalım yarın nasıl olacak. Yarışta neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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