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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"

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Wolff: "Verstappen, İspanya GP'nin favorisi olarak gösterilmeli"
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 18:53

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff'e göre Red Bull pilotu Max Verstappen, Cuma günü yapılan antrenmanlarda gösterdiği yarış temposu göz önüne alındığında, İspanya Grand Prix'sinin galibiyet için favorisi olmalı.

Mercedes, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında tekrardan ilk iki sıralayı yakaladı, pole pozisyonunu alan isim ise Lewis Hamilton oldu. 

Ancak takım, geçen hafta sonu Silverstone'da her iki Mercedes aracının lastik yönetiminde zorlanması ile beraber yarışı kazanan Red Bull pilotu Verstappen'in tehditinin farkında.

Verstappen'in Cuma günü İspanya'da gösterdiği yarış temposu, sıralamalarda olan 0.7 saniyelik farka rağmen yarışın yakın geçeceğini gösterdi.

Wolff, Mercedes'in geçen hafta yaşadığı lastik kabarcıklanma sorunun İspanya'da yaşanmamasına rağmen, Cuma günü Verstappen'in ortaya koyduğu yarış simülasyonlarının kendisini yenilmesi gereken sürücü yaptığına inandığını söyledi. 

Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti: "Barcelona ve Silverstone arasındaki tek benzer yön, hava ve pist sıcaklıkları."

"Pistler tamamıyla farklı, bu yüzden Silverstone'da yaşadığımız kabarcıklanma sorununu yaşamayı beklemiyoruz, ancak daha çok aşırı ısınma ve lastik kullanımı ortaya çıkacaktır."

"Benim inancıma göre Red Bull bu tür koşullarda büyük bir ustalığa sahip. Buna rağmen hafta boyunca yapılan işin ve dünden bugüne yapılan gelişimlerin iyi olduğunu düşünüyorum."

"Gelişmeyi başardık ve en önemli olan da bu. Umarım onlara karşı mücadele edebiliriz."

"Max'ın, dün yapılan uzun sürüşler sonrasında, favori olarak görülmesi gerekiyor."

Verstappen'in sert hamur lastik ile yarışa başlayarak, orta hamur lastik ile yarışa başlayan Hamilton ve Bottas'a göre daha uzun bir ilk stint geçirmesi, Red Bull'un Silverstone'da Mercedes'i yenmesine neden oldu. 

Ancak Verstappen'in Cumartesi günü yapılan sıralamalarda yumuşak hamur ile tur atması sebebiyle ters strateji yapılması mümkün olmadı. 

Wolff, Mercedes'in yarışta yumuşak hamuru kullanması konusunda bir endişesinin olmadığını, sıralamalarda orta hamur lastiği kullanmanın büyük bir kazanç getirmeyeceğini söyledi.

"Günün sonunda hiç kimse orta hamur lastikler ile yarışa başlamayı tercih etmedi çünkü yumuşak lastik gayet iyi duruyor."

"İlk 10 dışındaysanız yumuşak lastikle başlamamanız size büyük bir avantaj getirmez."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Efe Kahya

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