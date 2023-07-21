Perez: "Hata yaptım"

Hayal kırıklığıyla geçen haftaların ardından Sergio Perez'in üzerindeki baskı giderek artıyor: İngiltere'de en hızlı araçla yarışmasına rağmen üst üste beşinci hafta sonunda Q3'e kalamayan Sergio Perez, Daniel Ricciardo'nun AlphaTauri koltuğuna geçmesiyle daha da büyük bir baskı altına girdi.

Bu hafta sonu Macaristan'da bu kötü seriye son vermesi beklenen Perez, ilk antrenmanda büyük bir kaza yaptı ve hatalarına bir yenisini daha ekledi.

Bir kez daha aracın taban kısmının fotoğrafçılar tarafından fotoğraflanmasına neden olan Perez'in bu kazası takımı memnun etmedi.

Seansın ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Benim için bir hatadan ibaret."

"Çocuklar aracı tekrar tamir etme konusunda harika bir iş çıkardılar, bu sayede ikinci antrenmanda birkaç tur atmayı başardık."

"Elimizde bu konuda gayet iyi veriler olduğunu düşünüyorum."

Perez, yeni format nedeniyle en hızlı tur denemesi yapmadığını söyledi.

"Sıralama turlarında üç lastiği de kullanacağımız için tüm hamurlarda iyi bir dengeye sahip olmak çok önemli olacak."

"Bunun için orta lastik de dahil olmak üzere tüm hamurlarda iyi bilgiler topladık."

Son olarak güncellemeler sorulduğunda Perez, "Sanırım bu konuda bir şey söylemek için çok erken."

"Yarın daha iyi bir fikre sahip olacağız. Fakat grid burada çok yakın görünüyor."

"Yine de sağlam bir hafta sonu geçirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum." cevabını verdi.