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Formula 1 İspanya GP

Perez: "Yaşadığımız sorunun nedenini artık biliyoruz"

Sergio Perez, İspanya Grand Prix'sinin ardından takımının yarış temposunu olumsuz etkileyen en büyük sorunun yüksek lastik aşınması olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio Perez, İspanya Grand Prix'sinde damalı bayrağı 14. sırada geçerek yarışı tamamlayan araçlar arasında son sıraya yerleşti. 

Pazar gününün ardından konuşan Cadillac pilotu, zor bir yarış geçirdiklerine değinirken yaşadıkları problemleri anlamaya başladıklarını ekledi. 

Perez, "Bizim için zor bir yarıştı. Çok fazla lastik aşınması yaşadık."

"15. turdan itibaren lastiklerde çok ciddi bir performans kaybı başladı ve bu bize hiç yardımcı olmadı."

"Bence bu yarış, lastik aşınmasıyla ilgili yaşadığımız sorunları doğruladı."

"Bu problemlerin nereden kaynaklandığını ve lastik aşınmasının bize neden bu kadar büyük bir performans kaybı yaşattığını artık çok daha net biliyoruz." dedi.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksikalı pilot, sorunun çözümü konusunda ise iyimser konuştu.

"Bunu nasıl düzeltebileceğimize dair iyi bir fikrimiz var. Verilerde bunu çok net görebiliyoruz ve çözmek için sadece biraz zamana ihtiyacımız olacak."

Hamilton'ın Ferrari'deki ilk zaferi hakkında da konuşan Perez, Britanyalı pilotun kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"Ferrari'deki başlangıcı onun için kolay olmadı ama ne kadar büyük bir pilot olduğunu gösterdi."

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