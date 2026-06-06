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Formula 1 Monako GP

Perez: "Elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı"

Sergio Perez, Monako GP sıralama turları performansından memnun olduğunu ancak aracın çalışma penceresinin çok dar olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Sergio Perez, Monako Grand Prix'si sıralama turlarının Q1 bölümünde elenerek seansı 18. sırada tamamladı. 

Perez, özellikle araçtaki arka ve ön kilitleme problemlerinin hafta sonu boyunca dengeyi olumsuz etkilediğini ve sıralama turlarında küçük farkların büyük sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Cumartesi gününün ardından konuşan Cadillac pilotu, "Çok karışık duygular içindeyim."

"Çok yakındık ama aynı zamanda yeterince yakın değildik..."

Cadillac pilotu, aracın ideal performans aralığının oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Şu anda çalışma penceresi çok dar."

"Şu ana kadar gösterdiğim performanstan memnunum çünkü elimden geleni yaptım, ama ne yazık ki yeterli olmadı."

"Umarım yarın her şey yolunda olur ve sorunsuz şekilde devam ederiz."

"Bir numaralı hedefimiz yarışı bitirmek olacak, sonra ne yapabileceğimize bakacağız."

"Burada her zaman bir fırsat vardır, sürücü büyük bir fark yaratabilir." yorumlarını yaptı. 

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